Effizienter Tabellenzweiter in Groß Lafferde: Wendezelle siegt knapp Früher Treffer von Plote entscheidet das Duell beim Schlusslicht von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Der TSV Wendezelle hat seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert und beim SV Teutonia Groß Lafferde mit 1:0 gewonnen. Ein früher Treffer von Plote reichte dem Tabellenzweiten, um die Partie beim abgeschlagenen Schlusslicht der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 zu entscheiden.

Die Ausgangslage war vor dem Anpfiff deutlich verteilt: Wendezelle reiste mit 55 Punkten als Tabellenzweiter an, Groß Lafferde ging mit sieben Punkten als Tabellenletzter in die Partie. Diese Differenz spiegelte sich früh im Ergebnis wider. Bereits in der 9. Minute brachte Plote die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Treffer resultierte aus einer Phase, in der Wendezelle das Spielgeschehen kontrollierte und früh Druck auf die Defensive der Gastgeber ausübte.

Für Groß Lafferde, das mit 26:90 Toren die schwächste Bilanz der Liga aufweist, blieb es erneut bei einem frühen Rückstand, der die Partie früh in eine klare Richtung lenkte. Wendezelle kontrolliert – Lafferde ohne Durchschlagskraft Nach der Führung übernahm der Tabellenzweite weitgehend die Spielkontrolle, ohne jedoch die Partie vorzeitig zu entscheiden. Weitere Tore blieben trotz optischer Überlegenheit aus.