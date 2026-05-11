Effizienter Tabellenzweiter in Groß Lafferde: Wendezelle siegt knapp

Der TSV Wendezelle hat seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert und beim SV Teutonia Groß Lafferde mit 1:0 gewonnen. Ein früher Treffer von Plote reichte dem Tabellenzweiten, um die Partie beim abgeschlagenen Schlusslicht der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 zu entscheiden.
Die Ausgangslage war vor dem Anpfiff deutlich verteilt: Wendezelle reiste mit 55 Punkten als Tabellenzweiter an, Groß Lafferde ging mit sieben Punkten als Tabellenletzter in die Partie. Diese Differenz spiegelte sich früh im Ergebnis wider.
Bereits in der 9. Minute brachte Plote die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Treffer resultierte aus einer Phase, in der Wendezelle das Spielgeschehen kontrollierte und früh Druck auf die Defensive der Gastgeber ausübte.
Für Groß Lafferde, das mit 26:90 Toren die schwächste Bilanz der Liga aufweist, blieb es erneut bei einem frühen Rückstand, der die Partie früh in eine klare Richtung lenkte.
Nach der Führung übernahm der Tabellenzweite weitgehend die Spielkontrolle, ohne jedoch die Partie vorzeitig zu entscheiden. Weitere Tore blieben trotz optischer Überlegenheit aus.
Groß Lafferde bemühte sich um Ordnung im Spiel gegen den Ball, fand offensiv jedoch kaum Durchschlagskraft. Der Tabellenletzte blieb über weite Strecken auf vereinzelte Entlastungsaktionen beschränkt.
Wendezelle hingegen spielte den knappen Vorsprung kontrolliert herunter und ließ defensiv wenig zu. Die Gastgeber fanden keine Mittel, um den Ausgleich ernsthaft zu erzwingen.
Mit dem Sieg behauptet der TSV Wendezelle seinen zweiten Tabellenplatz und kommt nun auf 55 Punkte aus 24 Spielen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV bleibt bei drei Punkten, der Druck im Aufstiegsrennen damit hoch.
Groß Lafferde hingegen bleibt mit sieben Punkten abgeschlagen auf Rang 15. Die Mannschaft wartet weiterhin auf nachhaltige Erfolgserlebnisse und bleibt sowohl offensiv als auch defensiv das schwächste Team der Liga.
Der knappe Spielverlauf änderte nichts an den Kräfteverhältnissen: Ein früher Treffer reichte dem Favoriten, um die Partie kontrolliert zu gewinnen und die tabellarische Ordnung zu bestätigen.