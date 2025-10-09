Effizienter Tabellenführer schlägt Haidlfing

Das Gemeindederby zwischen Haidlfing und Wallersdorf fand vor einer ansprechenden Kulisse statt. Wallersdorf nutzte die Haidlfinger Fehler konsequent aus und baute die Tabellenführung durch einen 3:2 Auswärtssieg aus. Der gut leitende Schiedsrichter Chris Röder hatte das Derby zu jederzeit im Griff.

Die Anfangsminuten der Begegnung gehörten der Heimmannschaft und die Gäste waren mit Defensivarbeit beschäftigt. Einige Ecken und Flanken konnten jedoch geklärt werden und so wurden die Haidlfinger Angriffsbemühungen in der 16. Minute durch einen unglücklichen Gegentreffer unterbrochen. Eine Flanke von der rechten Außenbahn rutschte Dembele vom Fuß und landete unhaltbar im langen Eck. Haidlfing ließ sich dadurch nicht schocken und versuchte weiter den Druck zu erhöhen. Wallersdorf verteidigte konsequent und verhinderte klare Torchancen. In der 27. Minute fiel das 0:2. Ein langer und zuerst ungefährlicher Ball eroberte Detterbeck vom Haidlfinger Verteidiger. Dieser musste nur noch quer legen und Müller schob ein. Das weitere Spielgeschehen vor der Pause fand überwiegend in der Hälfte von Wallersdorf statt. Gegen die konsequent und diszipliniert verteidigenden Gäste konnte der SVH jedoch maximal Abschlüsse aus der zweiten Reihe generieren. Es fehlte die Genauigkeit und Durchsetzungsfähigkeit die Defensive der Gäste auszuhebeln. Mit einem komfortablen Vorsprung für Wallersdorf ging es in die Pause.