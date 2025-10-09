Effizienter Tabellenführer schlägt Haidlfing

Das Gemeindederby zwischen Haidlfing und Wallersdorf fand vor einer ansprechenden Kulisse statt. Wallersdorf nutzte die Haidlfinger Fehler konsequent aus und baute die Tabellenführung durch einen 3:2 Auswärtssieg aus. Der gut leitende Schiedsrichter Chris Röder hatte das Derby zu jederzeit im Griff.
Die Anfangsminuten der Begegnung gehörten der Heimmannschaft und die Gäste waren mit Defensivarbeit beschäftigt. Einige Ecken und Flanken konnten jedoch geklärt werden und so wurden die Haidlfinger Angriffsbemühungen in der 16. Minute durch einen unglücklichen Gegentreffer unterbrochen. Eine Flanke von der rechten Außenbahn rutschte Dembele vom Fuß und landete unhaltbar im langen Eck. Haidlfing ließ sich dadurch nicht schocken und versuchte weiter den Druck zu erhöhen. Wallersdorf verteidigte konsequent und verhinderte klare Torchancen. In der 27. Minute fiel das 0:2. Ein langer und zuerst ungefährlicher Ball eroberte Detterbeck vom Haidlfinger Verteidiger. Dieser musste nur noch quer legen und Müller schob ein. Das weitere Spielgeschehen vor der Pause fand überwiegend in der Hälfte von Wallersdorf statt. Gegen die konsequent und diszipliniert verteidigenden Gäste konnte der SVH jedoch maximal Abschlüsse aus der zweiten Reihe generieren. Es fehlte die Genauigkeit und Durchsetzungsfähigkeit die Defensive der Gäste auszuhebeln. Mit einem komfortablen Vorsprung für Wallersdorf ging es in die Pause.
Die Heimmannschaft war auch in der zweiten Hälfte bemüht den Rückstand aufzuholen. Es dauerte bis zur 54. Minute für den ersten nennenswerten Abschluss. TW Pielmeier entschärfe einen Abschluss von Spielertrainer Stoiber. Haidlfing konnte sich nur mühsam in den Sechzehner des Gegners vorarbeiten und versuchte es immer wieder mit Flanken. In der 66. Minute fiel dann der Anschlusstreffer als eine der Flanken von einem Wallersdorfer Verteidiger ins eigene Tor gelenkt wurde. Haidlfing war weiter tonangebend, doch die Chancen zum Ausgleich wurden nicht genutzt. Pielmeier war ein sicherer Rückhalt der Gäste und bei einem Kopfball von Ruder stand die Latte im Weg. Abschlüsse von Straßl und Fischer in aussichtsreicher Position gingen über das Gehäuse. In der 86. Minute wurde Haidlfing ausgekontert. In der Vorwärtsbewegung wurde der Ball verstolpert und der Gegenangriff über Müller, der dann quer in den Sechzehner zu Zirngibl legte, konnte nicht mehr verhindert werden. Zirngibl versenkte die Kugel zum 1:3 flach ins untere Eck. Die Heimmannschaft glaubte weiter an einen Punktgewinn und nach schöner Vorarbeit von Niklas Sagmeister verkürzte Christoph Stoiber noch auf 2:3 in der 89. Minute. Weitere nennenswerte Chancen boten sich nicht mehr für den SVH. Wallersdorf nahm durch eine nahezu fehlerfreie Vorstellung die Punkte aus Haidlfing mit. Die Heimmannschaft war auf beiden Seiten des Spielfeldes zu inkonsequent, um sich Punkte zu verdienen.
Die Reservemannschaft des SVH setzte sich nach zwischenzeitlichen Rückstand mit 4:1 durch. Die Tore erzielten