Effizienter MTV schlägt Lupo: Joker stechen spät zu Wolfenbüttel dreht umkämpftes Spiel nach der Pause und verschafft sich Luft im Tabellenkeller von ck · 03.04.2026, 10:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der MTV Wolfenbüttel hat im Nachholspiel beim direkten Konkurrenten Lupo Martini Wolfsburg einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim 4:2-Erfolg präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan vor allem im zweiten Durchgang zielstrebiger – auch wenn das Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt.

Die Partie begann schwungvoll: Bereits in der 11. Minute brachte Maximilian Moslener die Gäste in Führung. Doch die Antwort von Lupo Martini Wolfsburg ließ nicht lange auf sich warten – nur eine Minute später glich Marlo Moretti aus. In einer intensiven und umkämpften Begegnung gingen die Gastgeber anschließend selbst in Führung. Giosue Tortora verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 (31.) und drehte damit die Partie zugunsten von Lupo.

Wolfenbüttel legt nach der Pause zu Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der MTV deutlich verbessert. Akram-Dine Mohamadou stellte in der 55. Minute auf 2:2 und leitete damit die stärkste Phase der Gäste ein. Mit zunehmender Spielzeit gewann MTV Wolfenbüttel mehr Kontrolle und nutzte schließlich auch seine Chancen konsequenter. Joker Jonas Klöppelt traf in der 79. Minute zur Führung, ehe erneut Akram-Dine Mohamadou in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:2 setzte.