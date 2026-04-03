Effizienter MTV schlägt Lupo: Joker stechen spät zu

Der MTV Wolfenbüttel hat im Nachholspiel beim direkten Konkurrenten Lupo Martini Wolfsburg einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim 4:2-Erfolg präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan vor allem im zweiten Durchgang zielstrebiger – auch wenn das Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt.
Die Partie begann schwungvoll: Bereits in der 11. Minute brachte Maximilian Moslener die Gäste in Führung. Doch die Antwort von Lupo Martini Wolfsburg ließ nicht lange auf sich warten – nur eine Minute später glich Marlo Moretti aus.
In einer intensiven und umkämpften Begegnung gingen die Gastgeber anschließend selbst in Führung. Giosue Tortora verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 (31.) und drehte damit die Partie zugunsten von Lupo.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der MTV deutlich verbessert. Akram-Dine Mohamadou stellte in der 55. Minute auf 2:2 und leitete damit die stärkste Phase der Gäste ein.
Mit zunehmender Spielzeit gewann MTV Wolfenbüttel mehr Kontrolle und nutzte schließlich auch seine Chancen konsequenter. Joker Jonas Klöppelt traf in der 79. Minute zur Führung, ehe erneut Akram-Dine Mohamadou in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:2 setzte.
Team-Manager Tahar Gritli hatte genau das erwartet: „Das Spiel war sehr intensiv, wie vorher angenommen. 4:2 hört sich vielleicht klar an, so war es aber nicht.“ Er sah seine Mannschaft dennoch im Vorteil: „Wir hatten die besseren Torchancen und auch mehr vom Spiel.“ Entscheidend sei zudem die Wirkung der Einwechslungen gewesen: „Wir konnten noch mal Schwung reinbringen.“
Mit dem Erfolg verbessert sich der MTV Wolfenbüttel auf 23 Punkte und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft. Für Lupo Martini Wolfsburg hingegen bleibt die Lage als Schlusslicht weiterhin prekär.
Lupo Martini Wolfsburg – MTV Wolfenbüttel 2:4
Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Robin Dreesen, Athanasios Palanis, Andrew Owusu (20. Elia Cirrone), Giosue Tortora, Jakob Schlienz, Bangin Bakir, Marlo Moretti, Samuel Owusu (83. Marco Barberi-Gambonello), Hassan Mustapha - Trainer: Kevin Schulze
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Steffen Suckel (72. Lasse Homann), Blerian Halimi, Fabian Henke (65. Maximilian Fricke), Felix Lange, Andre Linek (62. Jonas Klöppelt), Niklas Richter, Maximilian Moslener, Hannes Joppich, Akram-Dine Mohamadou (93. Joey Ben Bock) - Trainer: Deniz Dogan
Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle) - Zuschauer: 203
Tore: 0:1 Maximilian Moslener (11.), 1:1 Marlo Moretti (12.), 2:1 Giosue Tortora (31. Foulelfmeter), 2:2 Akram-Dine Mohamadou (55.), 2:3 Jonas Klöppelt (79.), 2:4 Akram-Dine Mohamadou (90.+1)