Effizienter Gast: Wilhelmshaven gewinnt in Bersenbrück

TuS Bersenbrück bleibt bei 41 Punkten und fällt auf Platz sieben zurück. Der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen wächst damit weiter an.

Vor der Partie lagen beide Mannschaften eng beieinander, nun hat sich das Kräfteverhältnis zugunsten Wilhelmshavens verschoben. Der SV Wilhelmshaven verbessert sich auf 44 Punkte und rückt auf Rang vier vor.

Die Gäste agierten in der Folge strukturiert und nutzten ihre Chancen effizient. Kurz nach der Pause erhöhte Fenski in der 50. Minute auf 0:2 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangslage.

Die Partie begann ausgeglichen, doch die Führung fiel zugunsten der Gäste. In der 20. Minute unterlief Nicolas Eiter ein Eigentor, das Wilhelmshaven in Vorteil brachte.

Bersenbrück gelang in der 57. Minute der Anschluss. Lührmann verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel.

Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nicht lange. In der 72. Minute stellte Motango ebenfalls per Strafstoß den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sorgte für die Vorentscheidung.

Effizienz als entscheidender Faktor

Die Torschützen spiegeln den Spielverlauf wider: Eigentor Eiter (20.), Fenski (50.) und Motango (72., Foulelfmeter) trafen für Wilhelmshaven, während Lührmann (57., Foulelfmeter) für Bersenbrück erfolgreich war.

Wilhelmshaven zeigte sich insgesamt konsequenter in den entscheidenden Momenten und nutzte die Fehler des Gegners aus. Bersenbrück hingegen offenbarte erneut Defizite im Defensivverhalten und konnte offensiv nicht ausreichend Druck entwickeln.

Für den SV Wilhelmshaven bedeutet der Auswärtssieg einen wichtigen Schritt im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Mannschaft setzt sich im engen Verfolgerfeld etwas ab und festigt Rang vier.

TuS Bersenbrück hingegen verpasst es, den direkten Konkurrenten zu überholen, und verliert weiter an Boden. Im Saisonendspurt wächst damit der Druck, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht endgültig zu verlieren.