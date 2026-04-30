 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Effizienter Gast: Wilhelmshaven gewinnt in Bersenbrück

1:3 im Nachholspiel – Sechster setzt sich ab, Gastgeber verliert Anschluss an obere Plätze

von red · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reinhard Rehkamp

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
Bersenbrück
SV Wilhelmsh

Der TuS Bersenbrück unterliegt im Nachholspiel des 16. Spieltags dem SV Wilhelmshaven mit 1:3. Während die Gäste ihren Vorsprung im oberen Tabellendrittel ausbauen, verpasst Bersenbrück den Anschluss an die direkten Konkurrenten.

Vor der Partie lagen beide Mannschaften eng beieinander, nun hat sich das Kräfteverhältnis zugunsten Wilhelmshavens verschoben. Der SV Wilhelmshaven verbessert sich auf 44 Punkte und rückt auf Rang vier vor.

TuS Bersenbrück bleibt bei 41 Punkten und fällt auf Platz sieben zurück. Der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen wächst damit weiter an.

Unglücklicher Rückstand und kontrollierte Gäste

Die Partie begann ausgeglichen, doch die Führung fiel zugunsten der Gäste. In der 20. Minute unterlief Nicolas Eiter ein Eigentor, das Wilhelmshaven in Vorteil brachte.

Die Gäste agierten in der Folge strukturiert und nutzten ihre Chancen effizient. Kurz nach der Pause erhöhte Fenski in der 50. Minute auf 0:2 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangslage.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
SV Wilhelmshaven
SV WilhelmshavenSV Wilhelmsh
1
3

Bersenbrück gelang in der 57. Minute der Anschluss. Lührmann verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel.

Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nicht lange. In der 72. Minute stellte Motango ebenfalls per Strafstoß den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sorgte für die Vorentscheidung.

Effizienz als entscheidender Faktor

Die Torschützen spiegeln den Spielverlauf wider: Eigentor Eiter (20.), Fenski (50.) und Motango (72., Foulelfmeter) trafen für Wilhelmshaven, während Lührmann (57., Foulelfmeter) für Bersenbrück erfolgreich war.

Wilhelmshaven zeigte sich insgesamt konsequenter in den entscheidenden Momenten und nutzte die Fehler des Gegners aus. Bersenbrück hingegen offenbarte erneut Defizite im Defensivverhalten und konnte offensiv nicht ausreichend Druck entwickeln.

Für den SV Wilhelmshaven bedeutet der Auswärtssieg einen wichtigen Schritt im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Mannschaft setzt sich im engen Verfolgerfeld etwas ab und festigt Rang vier.

TuS Bersenbrück hingegen verpasst es, den direkten Konkurrenten zu überholen, und verliert weiter an Boden. Im Saisonendspurt wächst damit der Druck, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht endgültig zu verlieren.