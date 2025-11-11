Effizienter FC Nordheide nutzt seine Chancen gegen Hesedorf konsequent

Der FC Nordheide hat beim MTV Hesedorf mit 3:0 gewonnen. Bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel war noch deutlich zu erkennen, dass die Fusion des TSV Groß Meckelsen und des FC Nordheide noch nicht abgeschlossen war. Das sah am Sonntag anders aus.

Die Bedingungen in Hesedorf waren alles andere als optimal: Der Platz war witterungsbedingt rutschig, und dichter Nebel erschwerte die Sicht. So dauerte es bis zur 21. Minute, ehe erstmals Torgefahr entstand.

Manuel Brunkhorsts Schuss aus 20 Metern parierte MTV-Keeper Hauke Baacke noch stark. Sechs Minuten später war er jedoch machtlos, als Brunkhorst nach einer Flanke von Christopher Mönkehues per Kopf das 0:1 erzielte. Auch die Gastgeber aus Hesedorf kamen im ersten Durchgang zu Chancen, fanden aber wiederholt in FC-Torwart Lukas Fitschen ihren Meister – besonders in der 39. Minute, als er gleich viermal hintereinander stark parierte.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel die Vorentscheidung: Christoph Meyer traf nach Vorlage von Moritz Bolz zum 2:0 für Nordheide (50.). Hesedorf versuchte zwar alles, blieb jedoch ohne Erfolg. In der 90. Spielminute setzte Caspar Brinkmann mit dem dritten Treffer (90.) den Schlusspunkt.

„Es war ein verdienter Sieg in einem rasanten Spiel“, fasste FC-Betreuer Thorsten Holst die Partie zusammen. MTV-Trainer Alexander Bube nannte den Grund für die Hesedorfer Niederlage: „Nordheide war brutal effektiv und hat uns dafür bestraft, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“