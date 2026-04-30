Effizienter Auswärtssieg: Rehden verschafft sich Luft im Keller

Nur wenige Tage nach dem torlosen Hinspiel hat der BSV Rehden im direkten Wiedersehen die entscheidende Antwort geliefert. Im Nachholspiel des 12. Spieltags setzte sich die Mannschaft auswärts beim FC Verden 04 mit 1:0 durch und verschaffte sich damit im Tabellenkeller wichtige Luft.
Während Verden mit weiterhin 34 Punkten auf Rang zehn bleibt, rückt Rehden mit nun 33 Zählern auf Platz elf vor und verkürzt den Abstand auf den direkten Konkurrenten auf einen Punkt.
Kummer nutzt Rehdens stärkste Phase
Vor rund 400 Zuschauern entwickelte sich eine intensive, zunächst ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften knüpften an das enge Hinspiel an, in dem klare Torchancen Mangelware geblieben waren.
Die entscheidende Szene fiel Mitte der ersten Halbzeit. In einer Phase, in der Rehden etwas mehr Zugriff entwickelte, traf Max Kummer in der 35. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der Treffer war zugleich Ausdruck einer zielstrebigeren Offensivaktion, die Verden in dieser Phase nicht konsequent verteidigen konnte.
Bis zur Pause blieb das Spiel umkämpft, ohne dass sich eine Mannschaft klare Vorteile erarbeitete.
Verden ohne Durchschlagskraft, Rehden verteidigt konsequent
Nach dem Seitenwechsel versuchte Verden, mehr Druck zu entwickeln, blieb im letzten Drittel jedoch zu ungenau. Die Gastgeber fanden nur selten Lücken in der kompakten Rehdener Defensive.
Der BSV konzentrierte sich zunehmend auf die Absicherung der Führung und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu. In einer insgesamt chancenarmen zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste diszipliniert und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Am Ende stand ein effizienter Auswärtssieg, der im Kampf um den Klassenerhalt von hoher Bedeutung sein dürfte. Während Verden erneut Probleme in der Offensive offenbarte, zeigte Rehden die größere Konsequenz in den entscheidenden Momenten – und wurde dafür mit drei wichtigen Punkten belohnt.