Effizienter Auswärtssieg: Rehden verschafft sich Luft im Keller

Nur wenige Tage nach dem torlosen Hinspiel hat der BSV Rehden im direkten Wiedersehen die entscheidende Antwort geliefert. Im Nachholspiel des 12. Spieltags setzte sich die Mannschaft auswärts beim FC Verden 04 mit 1:0 durch und verschaffte sich damit im Tabellenkeller wichtige Luft. Während Verden mit weiterhin 34 Punkten auf Rang zehn bleibt, rückt Rehden mit nun 33 Zählern auf Platz elf vor und verkürzt den Abstand auf den direkten Konkurrenten auf einen Punkt.

Kummer nutzt Rehdens stärkste Phase Vor rund 400 Zuschauern entwickelte sich eine intensive, zunächst ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften knüpften an das enge Hinspiel an, in dem klare Torchancen Mangelware geblieben waren. Die entscheidende Szene fiel Mitte der ersten Halbzeit. In einer Phase, in der Rehden etwas mehr Zugriff entwickelte, traf Max Kummer in der 35. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der Treffer war zugleich Ausdruck einer zielstrebigeren Offensivaktion, die Verden in dieser Phase nicht konsequent verteidigen konnte.