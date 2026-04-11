Effizienter Auswärtssieg für Neuhadern in Pasing

Der FC Neuhadern München hat sich in der Auswärtspartie bei der TSG Pasing souverän durchgesetzt. Vor 80 Zuschauern zeigte die Gastmannschaft eine konzentrierte Leistung und nutzte ihre Chancen eiskalt.

Bereits in der 17. Minute brachte Daniel Schubert die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leonardo Pfleiderer in der 50. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Auch das dritte Tor ging auf das Konto von Leonardo Pfleiderer, der in der 78. Minute erneut vom Punkt erfolgreich war.

In der Nachspielzeit setzte Maximilian Hartmann den Schlusspunkt und besiegelte den klaren Auswärtserfolg des FC Neuhadern.