Effizienter Auftritt: FC Ezelsdorf siegt deutlich in Leerstetten

Nach einer spielfreien Woche empfing der SV Leerstetten am Samstag den FC Ezelsdorf. Die Partie begann denkbar ungünstig für die Heimmannschaft, die gedanklich noch in der Kabine zu sein schien. Bereits nach fünf Minuten führten individuelle Fehler zu zwei frühen Gegentoren durch Franziska Dirner (2., 5.) Leerstetten brauchte rund 15 Minuten, um besser in die Partie zu finden, konnte den Rückstand jedoch bis zur Pause nicht verkürzen. Mit einem 0:2 ging es in die Kabinen.

Zur zweiten Halbzeit reagierte das Trainerteam des SVL mit zwei personellen Wechseln. Doch auch nach dem Wiederanpfiff verschliefen die Gastgeber die Anfangsphase und Ezelsdorf nutzte dies erneut in Person von Dirner zum 0:3 aus. Danach zeigte Leerstetten mehr Einsatz und versuchte, Druck aufzubauen. Der Einsatz wurde schließlich mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 durch Jamie Meister in der 56. Spielminute belohnt.