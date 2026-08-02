Effiziente Zeilsheimer starten mit Auswärtssieg

Der SV Zeilsheim startet mit einem Auswärtssieg in den ersten Spieltag. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Der SV Zeilsheim ist erfolgreich in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg setzte sich die Mannschaft aus dem Frankfurter Westen verdient mit 2:0 (1:0) durch und feierte damit die ersten drei Punkte der Spielzeit. Während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten, ließ Marburg vor allem nach der Pause die große Möglichkeit zum Ausgleich ungenutzt.

Die Zeilsheimer erwischten den besseren Start in die Partie und setzten die Gastgeber früh unter Druck. Mit einem mutigen Auftritt erspielte sich der SV bereits in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten.

„Wir sind gut in die Partie gestartet und hatten auch einige Chancen“, zeigte sich der sportliche Leiter Sadik Can mit dem Beginn seiner Mannschaft zufrieden. Der verdiente Lohn folgte in der 18. Minute. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. André Fließ übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung.

In der Folge fand Marburg zwar besser in die Begegnung und erhöhte insbesondere kurz vor der Pause den Druck auf die Zeilsheimer Defensive, doch der Ausgleich wollte nicht fallen.„Der Halbzeitpfiff war wichtig für uns, da die Marburger gerade kurz vor der Pause gedrückt haben“, erklärte Can.

Marburg verpasst den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber deutlich entschlossener aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Die größte Gelegenheit ließ Blau-Gelb dabei ungenutzt.„Marburg kam viel besser aus der Pause und hat das 1:1 verpasst“, fasste Can die Anfangsphase des zweiten Durchgangs zusammen. Die ausgelassene Chance sollte sich rächen. Während Marburg dem Ausgleich hinterherlief, nutzte Zeilsheim seine Gelegenheit eiskalt.

Crnomut sorgt für die Entscheidung

In der 71. Minute machte Dusan Crnomut den Auswärtssieg perfekt. Mit seinem Treffer zum 2:0 verschaffte er den Gästen die nötige Ruhe für die Schlussphase.„Das 2:0 hat uns erlöst und den Sieg eingeleitet“, sagte Can.

In den verbleibenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften kamen noch zu guten Möglichkeiten, wobei Zeilsheim die Chance verpasste, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Zum Schluss war es ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, wo wir den Sack auch schon früher hätten zumachen können“, meinte Can.

Gelungener Auftakt macht Mut

Am Ende stand für den SV Zeilsheim ein verdienter 2:0-Auswärtserfolg und damit ein gelungener Start in die neue Verbandsliga-Saison. Besonders erfreulich war für die Gäste, dass die Defensive über die gesamte Spielzeit stabil agierte und die Null hielt. „Wir haben zu Null gespielt, das hat mich extrem gefreut“, betonte Can nach dem Schlusspfiff.