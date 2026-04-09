Effiziente Waldstetter springen auf Platz zwei Aller guten Dinge sind drei: In der Fußball-Landesliga konnte die Partie zwischen dem TSGV Waldstetten und dem SC Geislingen endlich stattfinden. von tsgv · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Am gestrigen Mittwochabend durften sich die Teams dabei über eine stattliche Kulisse von rund 250 Zuschauern freuen. "Wir wussten, was das für ein Spiel werden würde. Auf dem Rasen kannst du hinten nicht rausspielen. Das haben wir heute sehr gut angenommen ", freute sich Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer nach der Partie. Am Ende setzte sich der TSGV mit 2:0 (1:0) durch.

Spielerisch war es allerdings in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit keine spielerische Offenbarung. Torraumszenen sah das Publikum keine. Mert Özdemir weckte schließlich die Mannschaften aus ihrer Lethargie. Aus rund 30 Metern hämmerte er einen Freistoß aufs Gehäuse von Max Helmli. Der Ball klatschte ans Lattenkreuz (27.). "Dass Mert einen starken Fuß hat, wussten wir. Es war allerdings die einzige Chance, die Geislingen im gesamten Spiel hatte", sagte Krätschmer. Das stimmte, denn das abermals neu zusammengestellte Defensivkonstrukt funktionierte wunderbar. Krätschmer freute sich vor allem darüber, dass Luka Vodopija wieder starten konnte. Lange war er verletzungsbedingt ausgefallen. Kurz nach dem Freistoß erspielten sich die Waldstetter ihre erste Chance. Nach einer Ecke war Patrick Nagler zur Stelle, scheiterte jedoch am Geislinger Schlussmann (32.).