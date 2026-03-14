Effiziente Teglinger drehen Spiel - Leschede verspielt 2:0-Führung

Der FC Leschede zeigte beim Auswärtsspiel in Teglingen zunächst eine abgeklärte Leistung und führte früh mit 2:0. Doch ein Doppelschlag der Gastgeber noch vor der Pause brachte die Partie wieder ins Gleichgewicht, ehe Teglingen im zweiten Durchgang seine Chancen konsequent nutzte und das Spiel mit 4:2 für sich entschied.

Am Freitagabend (13.03.2026) gastierte der FC Leschede beim Auswärtsspiel in Teglingen. Die mitgereisten Anhänger sahen zunächst eine Partie, die sich größtenteils im Mittelfeld abspielte. Leschede präsentierte sich kompakt, ließ den Gastgebern wenig Räume und setzte immer wieder Nadelstiche nach Ballgewinnen.

In der 15. Minute zahlte sich das aus: Über die linke Seite drang der FCL in den Strafraum ein. Felix Elfert kam über Umwege an den Ball und traf gezielt in die kurze untere Ecke zur Führung. Nur wenig später legte Elfert nach. Nach einem hohen Ballgewinn setzte er seinen Gegenspieler energisch unter Druck, zog mit Tempo auf das Tor zu und blieb vor dem Torwart cool - 2:0 für Leschede.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Teglingen offensiv kaum in Erscheinung getreten. Doch kurz vor der Pause drehte sich die Partie.

Teglinger Doppelschlag vor der Pause - Effizienz entscheidet

Zunächst führte eine scharfe Hereingabe von außen zu einem Eigentor der Gäste. Kurz darauf fand eine Flanke aus dem Halbfeld einen einlaufenden Stürmer, der den Ball unhaltbar neben den Pfosten ins Tor setzte. Mit dem 2:2 ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel zunächst ähnlich: Beide Teams standen defensiv stabil und ließen nur wenige Chancen zu. Nach etwa 65 Minuten wurde Teglingen jedoch zielstrebiger und nutzte lange Bälle konsequent. Daraus resultierten die Treffer zum 3:2 und 4:2.

Der FC Leschede versuchte zwar noch einmal über die Außenbahnen zurückzukommen, doch entweder fanden die Flanken keinen Abnehmer oder der richtige Moment zum Abschluss wurde verpasst. So blieb es am Ende beim 4:2 für Teglingen, das an diesem Abend vor allem durch seine Effizienz überzeugte.