Effiziente Standards sichern deutlichen 4:0-Heimsieg

Der TuS Borgloh hat das Derby gegen die SG Hankenberge klar mit 4:0 für sich entschieden und dabei seine Stärke bei Standardsituationen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor rund 450 Zuschauern an der Schulstraße – darunter etwa 200 Gästefans – gelang dem Team der dritte Saisonsieg. Drei der vier Treffer resultierten aus ruhenden Bällen.

Bereits in der Anfangsphase setzte Borgloh das erste Ausrufezeichen: Malte Hinrichs wurde im Strafraum gefoult, trat selbst an und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur Führung. Die SG Hankenberge zeigte sich davon zunächst wenig beeindruckt, übernahm spielerisch das Kommando und hatte durch Fabio Brandt in der zehnten Minute die große Chance auf den Ausgleich – doch der Ball ging knapp vorbei.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hankenberge nochmals den Druck. Doch in dieser Phase zeigte sich Borgloh erneut effizient: Ein direkt verwandelter Freistoß brachte das 2:0. Die Gäste reagierten mit offensiven Wechseln, konnten aber keine entscheidenden Impulse setzen. Stattdessen traf erneut Malte Hinrichs zum 3:0, ehe ein zentral getretener Freistoß kurz vor Schluss den 4:0-Endstand besiegelte.

Für Hankenberge stehen in den kommenden Wochen wichtige Aufgaben an: Zunächst geht es in der Liga gegen die Sportfreunde Oesede, Ende Oktober folgt das Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Wallenhorst. Der TuS Borgloh hingegen tankt mit dem Derbysieg weiteres Selbstvertrauen.