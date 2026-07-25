Effiziente Ruller ziehen ins Achtelfinale des Bezirkspokals ein TuS Eintracht Rulle besiegt Ligakonkurrenten SSC Dodesheide nach intensivem Duell mit 3:2 – Topspiel in der nächsten Runde - von Michael Eggert · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat sich in einem intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Bezirkspokalspiel mit 3:2 (0:0) gegen den Ligakonkurrenten SSC Dodesheide durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht.

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften weitgehend auf Augenhöhe. Die Gäste aus Dodesheide verzeichneten die besseren Torchancen, scheiterten jedoch mehrfach am starken Ruller Torhüter Oliver van Lil. Zudem verhinderte die Latte die mögliche Führung des SSC. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte Rulle seine erste große Gelegenheit konsequent. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Kord Langemeyer traf Steffen Lackmann zur 1:0-Führung (46.). Dodesheide erhöhte anschließend den Druck und wurde nach einer Stunde Spielzeit belohnt. Neuzugang Damian Hülsmann erzielte nach Zuspiel von Luciano Faraci den verdienten 1:1-Ausgleich.

Erzielt die Führung für Eintracht Rulle - Steffen Lackmann - – Foto: Fupa

Obwohl die Gäste in dieser Phase spielbestimmend blieben, schlug Rulle erneut effizient zu. Sören Ludwig brachte die Gastgeber mit einem Distanzschuss wieder in Führung, ehe Yamino Böhme den Vorsprung wenige Minuten später auf 3:1 ausbaute. In der Schlussphase gelang Hassan El-Chami lediglich noch der Anschlusstreffer zum 3:2-Endstand. Die Partie entwickelte sich in den letzten Minuten zu einer hitzigen Begegnung, ohne dass sich am Ausgang noch etwas änderte. In der nächsten Runde des Bezirkspokals wartet auf den TuS Eintracht Rulle bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am 5. August empfängt der Bezirksligist den VfR Voxtrup.