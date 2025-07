Effiziente Nordhorner nutzen Schwächen eiskalt aus

Der SV Vorwärts Nordhorn hat im Bezirkspokal die nächste Runde erreicht. Beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Union Lohne überzeugte das Team von Beginn an mit Effektivität und Kaltschnäuzigkeit, während die Gastgeber trotz zahlreicher Möglichkeiten ohne Torerfolg blieben.

Die Partie blieb in der Folge offen, Lohne bemühte sich um den Ausgleich, ließ jedoch die nötige Präzision im Abschluss vermissen. Speer vergab freistehend aus 15 Metern (25.). Nordhorn zeigte sich hingegen abgezockt: Kurz vor der Pause erhöhte Lammers (43.) nach einem schnell ausgespielten Angriff auf 2:0.

Kaum aus der Kabine, entschied Völkerink (47.) die Begegnung vorzeitig, als er eine erneute Nachlässigkeit in der Lohner Hintermannschaft nutzte und zum 3:0 vollendete. Union reagierte mit offensiven Wechseln (u. a. Tengen und Kamp), erhöhte in der Schlussphase den Druck und kam durch Tengen und Stricker zu mehreren Gelegenheiten, scheiterte jedoch am stark aufgelegten Nordhorner Torhüter.