Effiziente Langen-Elf belohnt sich in der Schlussphase

Freren begann kompakt, hatte viel Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Doch Langen setzte die ersten Nadelstiche, schnelle Konter, bissige Zweikämpfe, genau das, was es im eigenen Hexenkessel braucht. In der 22. Minute dann der erste Treffer: Markus Raming-Freesen flankte in den Strafraum, Jan-Luca Bruns hielt den Kopf hin und traf zum 1:0.

Freitagabend, Flutlicht, leichter Regen - das Bühnenbild für einen klassischen Amateurfußball-Abend war gesetzt. Nur eines fehlte: Luft. Schon beim Warmmachen wurde klar, dass die Bälle an diesem Abend weniger Druck hatten als ein müder Montagmorgen. Erst nach einer kurzen Suchaktion und dem heroischen Auftritt eines Betreuers mit Minipumpe war das Problem gelöst. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die SG Freren später selbst noch erleben sollte.

Nach der Pause erhöhte Freren die Schlagzahl. Immer wieder rollten die Angriffe, bis Florian Hoff in der 79. Minute den Ball am Strafraum behauptete, zwei Haken schlug und zum verdienten Ausgleich einschob.

Doch als Freren das Spiel in der Hand hatte, fehlte plötzlich wieder die Luft, diesmal nicht den Bällen, sondern den Gästen selbst. Ein Eckball für Freren, ein schneller Konter für Langen: Oliver Klene blieb cool und traf in der 86. Minute zum 2:1. Sein erstes Saisontor und gleichzeitig der Siegtreffer.

Die Schlussphase war dann Abwehrarbeit im Schichtbetrieb: Freren drückte, Langen kämpfte mit Herz, und die Eisbox musste sogar noch einmal auf den Platz. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter ab und der Jubel im Langener Hexenkessel war groß.

Am Ende stand ein 2:1, das so sehr vom Willen lebte wie von den kleinen Geschichten drumherum. Ein Abend, an dem sich zeigte: Wer die Luftpumpe rechtzeitig parat hat, geht auch auf dem Platz nicht so schnell die Puste aus.