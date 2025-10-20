Effiziente Gäste nutzen Osnabrücker Fehler eiskalt aus

Der VfL Osnabrück hat am Samstagnachmittag den ersten Dämpfer vor heimischem Publikum hinnehmen müssen. Gegen die spielstarken Nachwuchsakteure der TSG Hoffenheim II unterlag die Mannschaft von Timo Schultz deutlich mit 0:4 (0:1). Während der VfL seine Chancen ungenutzt ließ, präsentierten sich die Gäste an der Bremer Brücke äußerst abgezockt.

Die Partie begann mit einem Schockmoment: Bereits nach fünf Minuten brachte Ayoube Amaimouni-Echghouyab die TSG in Führung. Nach einem Fehlpass von Bjarke Jacobsen nutzte der 20-Jährige den freien Raum, ließ Yigit Karademir mit einem Übersteiger stehen und traf aus spitzem Winkel sehenswert ins kurze Eck.

Nur wenige Minuten später hätte Hoffenheim nachlegen können, doch Robin Fabinski klärte nach einem Abschluss von David Mokwa kurz vor der Linie (10.). Erst nach knapp einer halben Stunde kam der VfL gefährlicher vor das Tor: Tony Lesueur prüfte Keeper Yannick Onohiol mit einem abgefälschten Volleyschuss (27.), kurz darauf vergab Lars Kehl die beste Osnabrücker Chance, nachdem Onohiol einen langen Ball von Lukas Jonsson fallen ließ (30.). Zur Pause lag der VfL mit 0:1 zurück.

Nach dem Seitenwechsel brachte Schultz mit Luc Ihorst und Bryan Henning zwei frische Kräfte, doch auch die zweite Halbzeit begann mit einer Hoffenheimer Gelegenheit: Yannis Löhr tauchte frei vor Jonsson auf, der per Fußabwehr rettete (53.). Der VfL kämpfte sich anschließend besser in die Partie, Jannik Müller vergab per Kopf (71.), ehe Patrick Kammerbauer nach starker Vorarbeit von Ismail Badjie knapp verzog (73.).

In dieser Phase, als der Ausgleich in der Luft lag, zeigten sich die Gäste gnadenlos effizient. Nach einem Konter traf Deniz Zeitler per Kopf zum 0:2 (76.). Wenig später staubte Ben Labes zum 0:3 ab, nachdem Jonsson einen Schuss von Paul Hennrich nicht festhalten konnte (81.). Der auffällige Hennrich setzte selbst den Schlusspunkt, als er von rechts in die Mitte zog und ins lange Eck abschloss (85.).

Ernüchterung an der Brücke

Nach dem Schlusspfiff herrschte Enttäuschung im ausverkauften Stadion. Der VfL kassierte die zweite Saisonniederlage und die erste ohne eigenen Treffer an der Bremer Brücke. Die Hoffenheimer Talente beeindruckten dagegen mit Tempo, Technik und Kaltschnäuzigkeit.

Für die Osnabrücker gilt es nun, die Partie schnell abzuhaken. Bereits am kommenden Samstag (25. Oktober, 16:30 Uhr) wartet beim 1. FC Schweinfurt 05 der nächste Aufsteiger. Dort will die Mannschaft wieder an die zuvor starke Serie anknüpfen.

Tore:

0:1 Amaimouni-Echghouyab (5.), 0:2 Zeitler (76.), 0:3 Labes (81.), 0:4 Hennrich (85.)

VfL Osnabrück:

Jonsson – Fabinski, Müller, Karademir – Kammerbauer, Jacobsen (Badjie 72.), Wagner (Henning 46.), Christensen (Schumacher 72.), Lesueur (Ihorst 46.), Kehl (Kopacz 88.) – Meißner

TSG Hoffenheim II:

Onohiol – Hör, Lührs, Lässig, Bähr – Reisig, Duric (Jindaoui 87.), Amaimouni-Echghouyab (Dagdeviren 79.), Llugiqi (Hennrich 79.) – Mokwa (Labes 65.), Zeitler (Krasniqi 87.)