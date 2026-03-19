Effiziente Gäste drehen die Partie: Bad Bentheim schlägt Salzbergen

Der SV Alemannia Salzbergen ließ beste Chancen auf das 2:0 liegen und wurde nach der Pause eiskalt bestraft. Bad Bentheim nutzte seine Möglichkeiten konsequent und entführte am Ende alle drei Punkte.
Salzbergen verpasst die Vorentscheidung
Salzbergen erwischte den besseren Start und ging in der 16. Minute durch Levin Leifeling in Führung. Auch danach blieb das Heimteam am Drücker und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch weder Marius Matern noch Kevin Drees oder später Lukas Niemeyer konnten nachlegen.
Zur Pause sprach vieles für die Gastgeber, die das Spiel bestimmten, während Bentheim zwar mehr Ballbesitz hatte, offensiv aber kaum gefährlich wurde.
Bentheim dreht das Spiel nach der Pause
Direkt nach Wiederanpfiff ließ Salzbergen zwei Großchancen liegen und wurde prompt bestraft. Henning Deters glich in der 49. Minute aus, ehe Jörg Husmann (68.) und Felix Roggmann (83.) die Partie zugunsten der Gäste drehten.
Vor allem Roggmanns Treffer war sehenswert: Er setzte sich auf der linken Seite durch, ließ mehrere Gegenspieler stehen und traf ins kurze Eck.
Salzbergen kam durch Lukas Niemeyer (87.) noch einmal heran und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Eine Großchance durch Hannes Keutz aus der Distanz sowie mehrere Standards blieben jedoch ungenutzt.
Fazit:
Bad Bentheim überzeugte mit konsequenter Chancenverwertung und nutzte die Schwächephase der Gastgeber direkt nach der Pause eiskalt aus. Salzbergen hingegen verpasste es, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.
Der Liveticker wurde von Simon Poggemann geführt.
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