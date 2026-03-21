Effiziente Frankfurterinnen schlagen den VfL Bochum mit 2:0

Der VfL Bochum musste sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II mit 0:2 geschlagen geben. Während die Gastgeberinnen engagiert auftraten, zeigte sich Frankfurt vor dem Tor deutlich kaltschnäuziger.
Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und erspielten sich bereits in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. So hatte Emma Memminger in der 11. Minute eine erste Großchance, ließ diese jedoch noch ungenutzt. Besser machte es Frankfurt wenig später: In der 35. Minute traf Mira Arouna zur 0:1-Führung und stellte damit die Weichen für die Gäste.
Bochum war um eine Antwort bemüht, tat sich jedoch schwer, zwingende Aktionen herauszuspielen. Frankfurt hingegen blieb gefährlich und hätte kurz nach der Pause nachlegen können, doch Amira Dahl vergab in der 50. Minute eine hochkarätige Möglichkeit freistehend vor dem Tor.
Nur wenige Minuten später fiel dann aber doch das zweite Tor: In der 54. Minute nutzte Marie Kleemann die Lücken in der Bochumer Defensive konsequent aus und erhöhte auf 0:2.
In der Folge versuchte der VfL Bochum, noch einmal Druck aufzubauen, blieb aber lange ohne klare Torchancen. Erst in der Schlussphase wurde es gefährlich: Nina Lange hatte in der 90.+2 Minute die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer, konnte diese jedoch nicht nutzen.
Frankfurt verwaltete die Führung souverän und brachte den Vorsprung über die Zeit. Auch eine Gelbe Karte gegen Mina Matijevic (79. Minute) sowie zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten änderten nichts mehr am Spielausgang.
So blieb es am Ende bei einem insgesamt verdienten 0:2-Auswärtssieg für Eintracht Frankfurt II, die ihre Chancen konsequent nutzten, während Bochum vor dem Tor die Durchschlagskraft fehlte.