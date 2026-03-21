Effiziente Frankfurterinnen schlagen den VfL Bochum mit 2:0 von Isaija Zecevic · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Die Spielerinnen der SGE waren den Bochumerinnen stets einen Schritt voraus. – Foto: Sascha Skroblin

Der VfL Bochum musste sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II mit 0:2 geschlagen geben. Während die Gastgeberinnen engagiert auftraten, zeigte sich Frankfurt vor dem Tor deutlich kaltschnäuziger. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und erspielten sich bereits in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. So hatte Emma Memminger in der 11. Minute eine erste Großchance, ließ diese jedoch noch ungenutzt. Besser machte es Frankfurt wenig später: In der 35. Minute traf Mira Arouna zur 0:1-Führung und stellte damit die Weichen für die Gäste.

Bochum war um eine Antwort bemüht, tat sich jedoch schwer, zwingende Aktionen herauszuspielen. Frankfurt hingegen blieb gefährlich und hätte kurz nach der Pause nachlegen können, doch Amira Dahl vergab in der 50. Minute eine hochkarätige Möglichkeit freistehend vor dem Tor. Nur wenige Minuten später fiel dann aber doch das zweite Tor: In der 54. Minute nutzte Marie Kleemann die Lücken in der Bochumer Defensive konsequent aus und erhöhte auf 0:2.