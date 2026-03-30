Effiziente Eintracht bezwingt Schwabing mit 2:0

Spielbericht: FC Eintracht München – FC Schwabing 2:0
Der FC Eintracht München sorgt für eine Überraschung und schlägt den Spitzenreiter FC Schwabing in einem hochintensiven Spiel auf dem Nasen-Kunstrasen mit 2:0.
Von Beginn an entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Eintracht zeigte sich effizient und ging in der 23. Minute in Führung: Ioannis Zefalis machte den Ball stark fest und steckte clever durch auf Hüseyin Gümüş, der uneigennützig querlegte. Imad Bacha blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein sein erstes Pflichtspieltor.
In der 30. Minute bekam Schwabing einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, doch Eintracht-Keeper Florian Nehring parierte stark und hielt die Führung fest. In der Folge war Schwabing spielerisch leicht überlegen und traf gleich zweimal das Aluminium, während die Eintracht immer wieder gefährliche Konter setzte. Dennoch blieb es bis zur Pause beim 1:0.
Auch die zweite Halbzeit begann spektakulär. In der 51. Minute setzte sich Vincent van Essen im Strafraum durch und wollte auf Angelo Hauk ablegen, doch der Ball landete bei Ioannis Zefalis, der zum 2:0 einschob.
Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein echtes Kampfspiel mit vielen intensiven und umjubelten Zweikämpfen. Rund 100 Zuschauer trotzten dem Regen und sahen, wie die Eintracht defensiv kaum noch etwas zuließ. Offensiv konnten die Konter zwar nicht mehr konsequent zu Ende gespielt werden, doch die stabile Defensive sicherte den Vorsprung.
Am Ende steht ein verdienter 2:0-Erfolg für den FC Eintracht München gegen den Tabellenführer FC Schwabing.