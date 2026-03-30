Effiziente Eintracht bezwingt Schwabing mit 2:0

Der FC Eintracht München sorgt für eine Überraschung und schlägt den Spitzenreiter FC Schwabing in einem hochintensiven Spiel auf dem Nasen-Kunstrasen mit 2:0.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Eintracht zeigte sich effizient und ging in der 23. Minute in Führung: Ioannis Zefalis machte den Ball stark fest und steckte clever durch auf Hüseyin Gümüş, der uneigennützig querlegte. Imad Bacha blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein sein erstes Pflichtspieltor.

In der 30. Minute bekam Schwabing einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, doch Eintracht-Keeper Florian Nehring parierte stark und hielt die Führung fest. In der Folge war Schwabing spielerisch leicht überlegen und traf gleich zweimal das Aluminium, während die Eintracht immer wieder gefährliche Konter setzte. Dennoch blieb es bis zur Pause beim 1:0.