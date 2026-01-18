Effiziente Einheit siegt bei Aues' Bundesliga-Bubis

Dennoch fiel bereits nach drei Minuten das 1:0 für die Bundesliga-Junioren aus Aue. Vorausgegangen war ein Abspielfehler der Rudolstädter im Spielaufbau. Das Leder landete schließlich bei Quentin Fraulob, der es unhaltbar einlochte. Wenig später mussten sich die Deckungsspieler der Einheit und auch Max Bresemann mutig in die Schüsse der Gäste werfen, um einen höheren Rückstand zu verhindern (6.). Doch im Gegenzug folgte bereits der Ausgleich. Emilio Heß wurde im Strafraum gefoult, Max Schlegel schnappte sich den Ball und wuchtete ihn in die Ecke (7.). Die Thüringer kamen nun besser ins Spiel. Fast wäre ihnen nach einer der zahlreichen Eingaben von Justin Smyla durch Schlegel das 2:1 gelungen (17.). Danach pendelte sich die Partie zwischen den Strafräumen ein, wobei die Chancen auf beiden Seiten überschaubar blieben.

Zweite Halbzeit: Chancen, Wechsel und das entscheidende Tor

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzten beide Trainer Gelegenheiten, um Spieler zu wechseln und frische Impulse zu setzen. Beim Gast sah die Bank allerdings dünn aus – nur vier Wechselspieler standen bereit. Zudem fehlten Manfred Starke, Toni Jörg Stelzer, Marco Riemer und Liam Floßmann aus unterschiedlichen Gründen. Der zweite Durchgang startete mit einer Rettungstat von Paul Schneider auf der Linie (47.). Aue wurde stärker, ließ aber, sehr zum Ärger von Trainer Philip Hauck, zahlreiche Möglichkeiten liegen. Rudolstadt hatte reichlich zu tun, um Gegentreffer zu verhindern, wobei die jungen Gastgeber fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Auch Kunth zeigte sich wie Bresemann im Kasten vor der Pause stets auf der Höhe. Das 2:1 für die Einheit fiel schließlich nach einer gelungenen Kombination über die Stationen Marvan Kponton, Sven Rupprecht, Max Schlegel und schließlich Ole Barthel, der freigespielt mühelos einschob (70.). Zwar versuchten die jungen Hausherren danach, das Blatt noch zu wenden, doch ein Fehler ihres Keepers bescherte Aue in der 85. Minute durch Robin Ensenbach sogar das dritte Gegentor.

Stimmen der Trainer

Holger Jähnisch sagte hinterher: „Wir mussten für den Sieg lange hart arbeiten. Aber Aue hat uns auch den Gefallen getan, dass das Team ähnlich wie wir sehr unkonzentriert war. Leider haben wir in manchen Situationen den Ball nicht an den Mitspieler gebracht. Aber wir sind, das ist auch unsere Pflicht, heute drangeblieben. Das 3:1 war glücklich und vielleicht auch ein Tor zu hoch. Man kann mit dem Spiel zufrieden sein. Wir hatten heute einen schmalen Kader am Start. Wir sind noch nicht so richtig im Trainingsalltag angekommen, aber der Sinn und Zweck eines Tests wurde, dem Stand der Vorbereitung entsprechend, erfüllt.“