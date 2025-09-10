Effiziente Arnstädter

Den Gästen reichte dazu eine durchschnittliche Leistung um den Spitzenreiter der Landesklasse 2 in Schach zu halten.
BERICHT von Uwe Vester / SV 09 Arnstadt
Im ersten Durchgang jedoch taten sich die Nullneuner schwer. Zwar ließen sie auf Grund ihres stabilen Abwehrverhaltens nicht viel zu, doch im Spiel nach vorn fehlte es an Ideen und Zielstrebigkeit. Die Angriffe wurden meist pomadig vorgetragen, vieles blieb Stückwerk. Zwei gute Möglichkeiten der selbstbewusst auftretenden Heimelf vereitelte der zuverlässige Gästeschlußmann Julian Knoll. Im zweiten Durchgang steigerte sich der Thüringenligist, spielte klarer in die Spitze, ging mehr ins Risiko in eins zu eins Situationen und ging rasch in Führung. Niklas Hoffmann brach zur Grundlinie durch, legte den Ball nach innen, wo Messing den am langen Pfosten freistehenden Kunz bediente, der aus Nahdistanz mühelos einschob (48.). Fortan entwickelte sich ein anderes Spiel, die Arnstädter bekamen, auch durch die Ampelkarte Gastrock-Meys (74.) mehr Räume und erneut war es Spielgestalter Ben-Luca Kunz, der nach feiner Einzelleistung von der linken Seite nach Innen zog und aus 16 m mit Hilfe des Innenpfostens zur Entscheidung traf (82.).