Effiziente 3 Minuten bescheren vierten Sieg in Folge

Am vergangenen Samstag war die zweite Garde aus Stadtroda zu Gast im heimischen Wohnzimmer.

Von Beginn des Spiels an übernahm Orlatal die Kontrolle über den Ball und das Tempo. Man verpasste jedoch, sich zu belohnen, was am starken Stadtrodaer Schlussmann und den eigenen Nerven lag. Dann in Minute 37 der Schock für die Gastgeber. Nach einem Freistoß kommt Bischoff frei zum Kopfball, diesen kann Orlamünder zwar zunächst parieren, aber im Nachschuss erzielt Helmrich die Führung für die Gäste. In der 40. Minute konnte Künzel sehenswert einen Freistoß direkt im Tor unterbringen und den Spielstand wieder auf Gleichstand setzen. Nach 45 Minuten bat dann Schiedsrichter Friedel beide Mannschaften zum Pausentee. In Halbzeit zwei passierte lange nichts, weil das Spiel zwischen den Strafräumen stattfand. Dann kamen die goldenen Minuten der Orlataler. In Minute 64 ist es Thurmann, in Minute 65 Künzel und in Minute 67 Barth, die aus einem 1:1 ein 4:1 machten. Alle Tore fast „Copy-and-Paste“ spielte man sich durch die Verteidigung und am Ende dann der Schuss ins lange Eck. Stadtroda wollte noch einmal zurückschlagen, aber eine kompakte Defensive wusste dies zu verhindern. Den Schlusspunkt setzte dann Schmitz in der 86. Minute zum 4:2 Endstand.