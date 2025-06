Effizient und eiskalt: SG Berga siegt in Bennungen

Spielbericht: SV Eintracht Bennungen vs. SG Berga Datum: 15. Juni 2025 Ort: Bennungen Endstand: SV Eintracht Bennungen 2 – 4 SG Berga

In einem packenden und intensiven Spiel musste sich der SV Eintracht Bennungen der SG Berga mit 2:4 geschlagen geben. Neben der Niederlage sorgte vor allem eine frühe Verletzung für einen Schockmoment.

Früher Rückschlag für Bennungen:

Bereits in der 10. Minute musste Lukas Götze verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Kay Langer in die Partie. Nur eine Minute zuvor hatte Christian Dauber die Gäste mit einem satten Distanzschuss aus rund 20 Metern in Führung gebracht – sein 8. Saisontor, vorbereitet von Lucio Wedler.