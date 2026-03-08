Effizient & abgezockt: 2:0-Sieg für FSV Rot Weiss Luckau

Wenn das keine perfekten Bedingungen für ein Ligaspiel waren! Mit der SG Groß Gaglow erwarteten wir einen starken Gegner aus der Hinrunde, gegen den wir noch einiges gut zu machen hatten.
Das Spiel begann für beide Mannschaften zunächst abwartend. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, fanden jedoch nicht den letzten Pass in den Strafraum. Die erste Großchance hatten auch die Gäste – nach einer Ecke köpfte ein Spieler den Ball an den Pfosten. Das war der Wachmacher für unsere Jungs.
Wir tasteten uns weiter nach vorne und erspielten uns die ersten Chancen. In der 28. Minute war es Tom, der von Jost auf die Reise geschickt wurde, aber leider am Gästetorwart scheiterte. Wir kamen immer besser ins Spiel und so musste man nicht lange auf die nächste Großchance warten: Oscar wurde von Tim im Strafraum bedient, doch auch hier war der Torwart zur Stelle.
Kurz vor der Halbzeit dann doch noch eine Ecke für uns. Eine perfekt getretene Ecke von Kevin Uhlich fand den frei stehenden John Prill, der zur 1:0-Pausenführung einschob – ein perfekter Zeitpunkt für unsere Jungs.
Die zweite Halbzeit begann wieder mit mehr Spielanteilen für die Gäste, doch heute war kaum ein Durchkommen an unserer Abwehr. Unsere Jungs standen kompakt und warteten auf Konter. In der 61. Minute fing Nicklas einen Ball der Gäste ab, sah Tom starten und schlug den Ball über die komplette Abwehr. Tom setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, behielt den Überblick und legte auf den besser postierten Tim Kranz ab, der zum erlösenden 2:0 einschob.
Groß Gaglow war sichtlich geschockt, gab jedoch nie auf und versuchte immer wieder, sich fußballerisch durchzukombinieren. Doch auch hier scheiterten sie meist im letzten Drittel.
In der 91. Minute hätte es beinahe noch einen perfekten Einstand für unseren Debütanten Dominic gegeben: Nach einer perfekten Hereingabe von Martin Borchert auf Kilian, der den Ball clever durchließ, scheiterte Dominic mit seinem ersten Kontakt leider am Gästetorwart.
Somit gewannen wir mit einer starken, kämpferischen und effektiven Mannschaftsleistung verdient mit 2:0 und rutschen damit vorerst auf Platz 7.