Effizient & abgezockt: 2:0-Sieg für FSV Rot Weiss Luckau

– Foto: Verein

Wenn das keine perfekten Bedingungen für ein Ligaspiel waren! Mit der SG Groß Gaglow erwarteten wir einen starken Gegner aus der Hinrunde, gegen den wir noch einiges gut zu machen hatten.

Das Spiel begann für beide Mannschaften zunächst abwartend. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, fanden jedoch nicht den letzten Pass in den Strafraum. Die erste Großchance hatten auch die Gäste – nach einer Ecke köpfte ein Spieler den Ball an den Pfosten. Das war der Wachmacher für unsere Jungs.

Wir tasteten uns weiter nach vorne und erspielten uns die ersten Chancen. In der 28. Minute war es Tom, der von Jost auf die Reise geschickt wurde, aber leider am Gästetorwart scheiterte. Wir kamen immer besser ins Spiel und so musste man nicht lange auf die nächste Großchance warten: Oscar wurde von Tim im Strafraum bedient, doch auch hier war der Torwart zur Stelle.

Kurz vor der Halbzeit dann doch noch eine Ecke für uns. Eine perfekt getretene Ecke von Kevin Uhlich fand den frei stehenden John Prill, der zur 1:0-Pausenführung einschob – ein perfekter Zeitpunkt für unsere Jungs.