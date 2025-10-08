Effizient nach der Pause und Platzverweis

Auf dem kleinen Frankenhäuser Kunstrasenplatz entwickelte sich ein schnelles Spiel, große Chancen gab es in der ersten Halbzeit aber nur Wenige. Nach zwei Minuten war es Erik Schneider, der sich stark durchsetzte und einen ersten Abschluss an den Pfosten setzte (2’). Die Hausherren bestimmten die Partie – in der 19. Spielminute bediente Neuzugang Stefan Hankel Justin Helbing, der an Keeper V. Onyshchenko scheiterte. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe die Heimelf zum nächsten nennenswerten Abschluss kam – wieder war es Erik Schneider, der die Führung knapp verfehlte. Nur eine Minute später hatte L. Hoffmann Glück – nach einem hohen Bein und einem Kopftreffer an Ränke sah der Mittelfeldspieler erstmals gelb (36’). Die besten Chancen sahen die über 100 Zuschauer kurz vor dem Pausenpfiff. Zunächst vergab Hankel für die Hausherren, während P. Hook auf der anderen Seite seinen Meister in Christopher Sünkel fand (45’).

Nach dem Wiederanpfiff und einem erneuten Foulspiel von Hoffmann verließ dieser den Platz – so musste der FC Saalfeld 42 Minuten in Unterzahl agieren. Den nachfolgenden Freistoß trat Lennart Liese, Onyshchenko entschärfte diesen allerdings mit einer Glanzparade (49’). Nach weiteren Torschüssen im Strafraum des FC Saalfeld entschied Schiedsrichterin Nora Dieckmann folgerichtig auf Handelfmeter – diesen verwandelte E. Schneider sicher zum 1:0 (58’). Sechs Minuten später hätten die Hausherren das Ergebnis bereits erhöht haben muss – Onyshchenko rettete doppelt gegen E. Schneider und Liese und bewahrte seine Elf zunächst vor einem deutlicheren Rückstand (64’).1 Dieser sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Nach einem Einwurf von Helbing verlängerte Hankel per Kopf – E. Schneider köpfte zum verdienten 2:0 ein (65’). Die Gäste ergaben sich nach und nach, Bad Frankenhausen kontrollierte das Spiel und verpasste es zunächst das Ergebnis weiter zu erhöhen. Erst in der kurzen Nachspielzeit konnte Liese eine direkte Ecke ins Tor der Saalfelder befördern und den dritten Saisonsieg der Frankenhäuser perfekt machen.

Fazit: Am kommenden Wochenende geht es für den SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen im Achtelfinale des Landespokals weiter: dort trifft man Samstag ab 14:00 Uhr auf den SV Jena-Zwätzen, ehe es eine Woche später nach Weida geht.