Effizient nach der Pause und Platzverweis

In diesem Jahr zeigten die Frankenhäuser am 7. Spieltag eine spielbestimmende Leistung und belohnten sich mit einem 3:0 Erfolg.
BERICHT des SV BW '91 Bad Frankenhausen
Nach dem Wiederanpfiff und einem erneuten Foulspiel von Hoffmann verließ dieser den Platz – so musste der FC Saalfeld 42 Minuten in Unterzahl agieren. Den nachfolgenden Freistoß trat Lennart Liese, Onyshchenko entschärfte diesen allerdings mit einer Glanzparade (49’). Nach weiteren Torschüssen im Strafraum des FC Saalfeld entschied Schiedsrichterin Nora Dieckmann folgerichtig auf Handelfmeter – diesen verwandelte E. Schneider sicher zum 1:0 (58’). Sechs Minuten später hätten die Hausherren das Ergebnis bereits erhöht haben muss – Onyshchenko rettete doppelt gegen E. Schneider und Liese und bewahrte seine Elf zunächst vor einem deutlicheren Rückstand (64’).1 Dieser sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Nach einem Einwurf von Helbing verlängerte Hankel per Kopf – E. Schneider köpfte zum verdienten 2:0 ein (65’). Die Gäste ergaben sich nach und nach, Bad Frankenhausen kontrollierte das Spiel und verpasste es zunächst das Ergebnis weiter zu erhöhen. Erst in der kurzen Nachspielzeit konnte Liese eine direkte Ecke ins Tor der Saalfelder befördern und den dritten Saisonsieg der Frankenhäuser perfekt machen.
Fazit: Am kommenden Wochenende geht es für den SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen im Achtelfinale des Landespokals weiter: dort trifft man Samstag ab 14:00 Uhr auf den SV Jena-Zwätzen, ehe es eine Woche später nach Weida geht.