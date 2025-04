Effizient, leidenschaftlich, clever: Atlas belohnt sich in Meppen

In der Folge stabilisierte sich Delmenhorst weiter, agierte kompakter und zeigte ein gutes Umschaltspiel. Auch nach der Pause war Atlas das aktivere Team. Die Umstellung des SVM II auf eine Doppelspitze brachte den Hausherren wenig – stattdessen nahm die Partie an Härte zu. Nach mehreren Verwarnungen dezimierten sich die Emsländer selbst: Felix Golkowski sah in der 70. Minute die gelb-rote Karte.

Delmenhorst ließ sich die Kontrolle nicht mehr entreißen und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Nach einem schnell vorgetragenen Konter über Sinan Brüning und erneut Gijsen vollendete Joker Tom Trebin am zweiten Pfosten zum 2:0-Endstand (90.+4).

Fazit:

Der SV Atlas präsentierte sich in Meppen als reife Spitzenmannschaft. Die Defensive ließ kaum etwas zu, offensiv nutzte man die wenigen klaren Gelegenheiten eiskalt aus. Mit nun 51 Punkten aus 29 Spielen bleibt Delmenhorst punktgleich mit Tabellenführer HSC Hannover – beide Teams sind auf Aufstiegskurs. In einer richtungsweisenden Woche folgen nun das Nachholspiel beim HSC Hannover am Gründonnerstag sowie das Pokalhalbfinale gegen den TuS Bersenbrück am Ostermontag. Atlas hat die Chance, die Saison in zwei Wettbewerben entscheidend mitzugestalten.