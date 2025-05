Effizient, geschlossen, siegreich: TSV Goltern überzeugt beim 4:1

Der TSV Goltern hat am 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg bei Preussen Hameln sammelte die Mannschaft von Trainer Dennis Kuhn wichtige Zähler im gesicherten Mittelfeld und präsentierte sich nach zuvor vier sieglosen Spielen in bestechender Form.

„Meine Truppe hat ein wunderbares Spielchen hingelegt, muss ich echt sagen, top zufrieden bei den Temperaturen“, resümierte Kuhn im Anschluss an die Partie. Bei hochsommerlichem Wetter sorgten zwei von Schiedsrichter Jan-Lukas Sickfeld angesetzte Trinkpausen für kurze Verschnaufmomente – das Spieltempo der Gäste ließ sich davon jedoch nicht drosseln.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Zwar verschlief Goltern die Anfangsphase leicht und ließ den Gegner in den ersten zwölf Minuten zu viel Raum, doch dann fanden die Gäste ihren Rhythmus. In der 21. Minute brachte Leon Bock nach einer sehenswerten Kombination seine Farben verdient in Führung. Danach entwickelte sich eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Goltern nach dem Seitenwechsel die Kontrolle übernahm.

In der 57. Minute verwertete Christian Kolter eine Hereingabe von Bock zum 2:0, rund 15 Minuten später war es erneut Kolter, der nach feinem Zusammenspiel mit Robin Busch zum 3:0 traf. Kurzzeitig keimte bei den Gastgebern nach dem Anschlusstreffer von Nagy Geller (81.) Hoffnung auf, doch Kolter besiegelte per Foulelfmeter – nach einem Foul an Aydan – nur drei Minuten später den Endstand.