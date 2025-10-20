Effizient, diszipliniert, eiskalt: Donzdorf siegt mit 4:0 beim VfL

Auch wenn die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatten, stand Donzdorf defensiv stabil und ließ kaum Torchancen zu. Sindelfingen kam zwar auf rund 65 % Ballbesitz, konnte daraus aber keine Gefahr entwickeln – die erste echte Möglichkeit hatte der VfL erst in der 80. Minute, die Torhüterin Paulina Drienko stark entschärfte.



Donzdorf agierte taktisch diszipliniert und nutzte seine Chancen konsequent. Das 1:0 erzielte Jana Kreissl per Direktabnahme nach einem zuvor abgewehrten Eckball. Kurz darauf erhöhte Celine Weinhold nach einem Einwurf und schöner Kombination auf 2:0. Nach der Pause kontrollierten die Gäste die Partie immer mehr. Kapitänin Pasi Mangold traf per Freistoß die Latte, ehe Larissa Wiedmann den Abpraller zum 3:0 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Rebekka Weber nach einem schnellen Konter über Judith Schutte – 4:0.



Trainer Thorsten Schöllkopf: “Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, starker Defensivarbeit und Effizienz im Abschluss geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Mit dieser Leistung bestätigt meine Mannschaft den positiven Trend der letzten Wochen und zeigt, dass sie nicht nur kämpferisch, sondern auch taktisch und spielerisch als Team weiter reift”.



