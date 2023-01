Effektivität gefragt Mit dem Spiel unseres FCC am Sonntag (29.01.) beim FC Viktoria 1889 Berlin läutet die Zeiss-Elf die Rückrunde ein. Anstoß im Stadion Lichterfelde ist 13 Uhr.

Spielvorschau des FC Carl Zeiss Jena

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass die Zeiss-Elf zuletzt ihre Visitenkarte bei Viktoria Berlin abgab. Am 2. Dezember 2016 kam es zum letzten Auswärtsspiel des FCC bei der Viktoria. Spielzeiten unter Coronabedingungen und damit verbundene Saisonabbrüche so wie das einjährige Drittligaintermezzo der Hauptstädter sorgten für diese ungewöhnlich lange Pause.

Apropos Pause. Aus dieser startete Jenas nächster Gegner mit einer bitteren Niederlage. In der an diesem Mittwoch ausgetragenen Nachholpartie des 16. Spieltages beim Berliner AK sah es lange Zeit nach einem Remis aus, bevor der BAK in der Nachspielzeit noch das 2:1 erzielte und damit die Viktoria denkbar knapp durch zwei kassierte Standardtore das Nachsehen hatte. Tabellarisch findet sich die Viktoria nun auf Platz 14 wieder und liegt damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Lediglich vier Siege und fünf Unentschieden stehen auf der Habenseite den nun sieben Niederlagen gegenüber. Einer der Gründe hierfür sind die lediglich 16 Treffer, die Viktoria gelangen. Der FCC erzielte zwar mit 22 Treffern mehr Tore, hat aber im Grunde offensiv ähnliche Probleme, was letztlich auch Grund für die vermeidbare 0:1-Niederlage bei Hertha II war. Prunkstück des FCC ist die Defensive. Lediglich 12 Gegentore musste die Zeiss-Elf bisher hinnehmen - Bestwert der Liga.

Im nun anstehenden zehnten Aufeinandertreffen beider Clubs (bisherige Jenaer Bilanz: 3 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen) wird es für die Thüringer darum gehen, die sich bietenden Möglichkeiten konsequenter und damit effektiver zu nutzen, als dies noch zu letzt im Amateurstadion der Fall war. Dabei helfen kann Maximilian Krauß, der nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre wieder zur Verfügung steht. Generell kann Trainer René Klingbeil aus dem sprichwörtlich Vollen schöpfen. Mit Ausnahme des langzeitverletzten Ogulcan Tezel stehen alle Spieler zur Verfügung.

FCC-Trainer René Klingbeil: "Viktoria hat Spieler mit viel Erfahrung, die 3. Liga und teilweise noch höher gespielt haben. Da ist jede Menge Qualität im Kader. Viktoria wird sich - so wie wir - nach der unglücklichen Niederlage am Mittwoch etwas gegen uns vorgenommen haben. Das dürfte ein interessantes Spiel werden, in das wir schnell reinkommen und dann auch sofort wach sein müssen."