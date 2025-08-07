Effektivität entscheidet die Partie

Ahlen. Am Mittwochabend setzte sich der SV Langen II in der Auswärtspartie bei Viktoria Ahlen mit einem souveränen 3:0 durch. Die Mannschaft von Trainer Fabian Roben überzeugte vor allem durch eine clevere Chancenverwertung und eine stabile Defensivleistung. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte noch mithielten, übernahm Langen im zweiten Durchgang zunehmend das Kommando. Schiedsrichter Matthias Klein leitete die faire Begegnung umsichtig. Jonas Heege berichtete im Liveticker über die Geschehnisse.
Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Nach wenigen Minuten tasteten sich die Offensivreihen mit ersten Annäherungen heran. Die erste richtig gefährliche Aktion hatte Ahlen: Jens Eiken setzte in der 11. Minute nach einer Freistoßflanke von Klasen einen Kopfball knapp über das Tor.
Einen frühen Rückschlag musste Viktoria in der 26. Minute verkraften: Linus Plock verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung und musste durch Christian Daron ersetzt werden.
Ab der 35. Minute kam Langen besser ins Spiel. Nach mehreren Abschlüssen brachte Mike Schulte seine Farben in der 41. Minute in Führung. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum köpfte er eine Flanke zur 1:0-Führung ins Netz – es war sein erstes Saisontor.
Kurz vor dem Pausenpfiff dann Aufregung im Langener Strafraum: Sören Stowasser ging nach einem Kontakt zu Boden, doch statt Elfmeter entschied Schiedsrichter Klein auf Abseits.
Nach der Pause blieb es zunächst offen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab erneut Stowasser, der in der 54. Minute nur den Innenpfosten traf.
Effizienter zeigte sich der SV Langen II: In der 62. Minute verwertete Nico Albers eine Hereingabe von Raming-Freesen zum 2:0. Ahlens Keeper Husmann fälschte den Ball zuvor unglücklich ab, Albers schob ein.
Die endgültige Entscheidung fiel in der 83. Minute: Tim Gründer, kurz zuvor eingewechselt, erzielte nach starker Vorarbeit von Raming-Freesen das 3:0, sein erster Scorerpunkt der Saison.
Trotz einiger weiterer Wechsel auf beiden Seiten, bei Langen kamen u.a. Gründer (70.) und Moritz (85.), bei Ahlen Everink (65.), Kleemann (68.) und Krüssel (80.) - blieb es beim klaren Endstand.
Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SV Langen II, der vor allem in der Chancenverwertung deutlich überlegen war.