Effektivität entscheidet die Partie SV Langen II gewinnt verdient mit 3:0 bei Viktoria Ahlen Verlinkte Inhalte 2. KK Nord SV Langen II Ahlen

Ahlen. Am Mittwochabend setzte sich der SV Langen II in der Auswärtspartie bei Viktoria Ahlen mit einem souveränen 3:0 durch. Die Mannschaft von Trainer Fabian Roben überzeugte vor allem durch eine clevere Chancenverwertung und eine stabile Defensivleistung. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte noch mithielten, übernahm Langen im zweiten Durchgang zunehmend das Kommando. Schiedsrichter Matthias Klein leitete die faire Begegnung umsichtig. Jonas Heege berichtete im Liveticker über die Geschehnisse. Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Nach wenigen Minuten tasteten sich die Offensivreihen mit ersten Annäherungen heran. Die erste richtig gefährliche Aktion hatte Ahlen: Jens Eiken setzte in der 11. Minute nach einer Freistoßflanke von Klasen einen Kopfball knapp über das Tor.

Einen frühen Rückschlag musste Viktoria in der 26. Minute verkraften: Linus Plock verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung und musste durch Christian Daron ersetzt werden. Ab der 35. Minute kam Langen besser ins Spiel. Nach mehreren Abschlüssen brachte Mike Schulte seine Farben in der 41. Minute in Führung. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum köpfte er eine Flanke zur 1:0-Führung ins Netz – es war sein erstes Saisontor.