Effektives Weida surft weiter die Erfolgswelle

Heiligenstadt hatte viel Ballbesitz zu verzeichnen und startete viele Angriffe. Weida agierte aus einer leichten Konterstellung und war in der 1.Halbzeit höchst effektiv. Schon in der 5. Minute schlug es das erste Mal im Heiligenstädter Tor ein. Eine genau getimte Liubchenko-Ecke köpfte der junge Abwehrspieler Till Schöneich lehrbuchmäßig in die Maschen. Aber der Gast antwortete sofort. Ein noch abgefälschter Schuss von Nico Berger trudelte ins Weidaer Tor. Schon der nächste starke Weidaer Angriff brachte die erneute Führung. Christopher Lehmann steckte auf seinen Sturmpartner Oliver Peuker durch. Der ließ Torwart Stankovic mit einem platzierten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit, sein Saisontor Nr. 16. Und es kam noch besser. In Minute 23 ein Freistoß aus halbrechter Position. Von dort hatte Dima Liubchenko schon gegen Schweina getroffen. Und auch diesmal schlug der Linksschuss im Tordreieck der Gäste ein. 3:1, ein vor dem Spiel nicht für möglich gehaltener Vorsprung. Wenig später scheiterte Hugh Graham am herauslaufenden Gästerkeeper. Christoph Haase musste einen Schuss von Gümpel abwehren. Gegen Peukers Solo rettete Stankovic. Ein Fernschuss von Schnellhardt verfehlte das Weidaer Tor knapp. Eine fast optimale ersten Halbzeit der Weidaer Mannschaft, die sich aber nach der Pause dem Dauerdruck der Gäste gegenübersah.

Die erste gute Chance der 2. Halbzeit hatte aber Peuker, der das lange Eck anvisierte, aber vorbeischoss. Dann hatte Weida Glück, als Gümpel die Querlatte traf. Weida spielte mit großem Kampfgeist, enormer Laufarbeit, gewann viele Zweikämfe und machte es den anstürmenden Gästen damit sehr schwer. Haase wehrte einen Kopfball von Jeschke ab. Dann ein Ausbruchsversuch von Graham, der auch aus spitzem Winkel ins Tor traf, aber die Abseitsfahne war oben. Weida befreite sich. Oliver Peuker hatte schon den Torhüter ausgespielt, wurde aber zu weit abgetrieben und verfehlte das Tor der Gäste. Ein Freistoß des bundesligaerfahrenen Fabian Schnellhardt knallte an die Weidaer Lattenunterkante, aber nicht ins Tor. Der FC Thüringen brachte im Verlaufe der 2. Halbzeit fünf frische Kräfte in die Partie. Die volle Auswechselbank trägt auch zu den Erfolgen in der Rückrunde bei. Der gerade eingewechselte Festus Ogunlana hätte fast noch das vierte Tor erzielt, aber Stankovic klärte.

Fazit: Ein klasse Spiel der Weidaer Mannschaft, die damit von sieben Rückrundenspielen sechs gewann und nun schon mit dem Tabellenvierten Eichsfeld punktgleich ist. Am kommenden Sonnabend geht es zu einem Team aus der unteren Tabellenhälfte auf den Weimarer Lindenberg. Am 26.4. folgt dann der nächste Kracher, wenn Tabellenführer SCHOTT Jena auf dem Roten Hügel antritt.