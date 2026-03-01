Effektives Eilenburg

FCC-Trainer Volkan Uluc musste auf die erkrankten Alexander Prokopenko und Emeka Oduah sowie den wegen Gelb-Rot-Gesperrten Maurice Hehne verzichten, für die Moritz Fritz sowie die Doppelspitze Kevin Lankford und Amar Suljic in die Startelf rutschten.
Der FCC begann konzentriert gegen eine Eilenburger Mannschaft, die versuchte, viele Dinge spielerisch zu lösen. Es dauerte eine Viertelstunde bis zur ersten Chance des Spiels. Ein sehenswerter Freistoß von Nicolas Wähling aus etwa 24 Metern landete am Querbalken. Nils Butzen schaltete am schnellsten und verwandelte den Abpraller zum 1:0 für den FCC, für den zunächst alles nach Plan zu laufen schien. Doch die Freude auf der Seite des FCC, der nach der Führung zu passiv wurde, währte nicht lang. Denn auch die Eilenburger kamen mit ihrer ersten Chance zum Torerfolg. Nach einer Hereingabe von der linken Seite war Timo Mauer am ersten Pfosten zur Stelle, der den Ball aufs Tor brachte, der dann noch unglücklich von Malik Talabidi abgefälscht wurde (20.). Doch Jena reagierte und wäre kaum drei Minuten später fast durch Kevin Lankford wieder in Führung gegangen. Doch dessen Kopfball ging knapp am Kasten der Eilenburger vorbei. Es war ein Spiel, in dem sich keines der Teams versteckte. In der 26. Spielminute wieder fast die Jenaer Führung durch Kevin Lankford, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite am zweiten Pfosten lauerte und den Ball knapp am Kasten vorbeischob. Und auch Amar Suljic prüfte FCE-Keeper Pieles. Jena war in dieser Phase die Mannschaft mit den klareren Aktionen und Abschlüssen. Doch das Tor machten eiskalte Gastgeber. Mit der im Grunde zweiten Chance der Eilenburger fiel dann auch das zweite Tor für den FCE nach einem Angriff über die rechte Seite. Die punktgenaue Hereingabe von Tino Mauer veredelte Aaron Henkel zur 2:1-Führung für die Nordsachsen (37.) - gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.
FCC-Trainer Volkan Uluc wechselte in der Pause doppelt und brachte Tristan Teuber und Paul Krämer für Sören Reddemann und Kevin Lankford in die Partie. Die Eilenburger ließen nun den FCC mehr gewähren und standen deutlich tiefer als noch in der ersten Halbzeit, was dem FCC auch deutlich mehr Zeit mit dem Spielgerät verschaffte. Doch große Chancen blieben Mangelware, bis in der 70. Spielminute Tristan Teuber Pieles im Eilenburger Kasten prüfte. In der Schlussphase warf der FCC nochmals alles ü üb nach vorn. In der 85. Minute hämmerte Nicolas Wähling den Ball aus zehn Metern an den linken Außenpfosten. Danach wurde es zeitweise wild im Eilenburger Strafraum, doch Keeper Pieles und seine Mitspieler verteidigten die knappe Eilenburger Führung leidenschaftlich. So blieb es auch nach einer vierminütigen Nachspielzeit bei 2:1 für den FCE und der damit dritten Saisonniederlage für den FCC, der sich sowohl im eigenen als auch gegnerischen Strafraum mangelnde Konsequenz vorwerfen lassen muss. Doch viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht: Bereits am Dienstag (3.3.) geht es zuhause gegen die VSG Altglienicke weiter, bevor dann am Sonntag das Spiel beim Tabellenführer ansteht.