Effektives Eilenburg

Der FCC begann konzentriert gegen eine Eilenburger Mannschaft, die versuchte, viele Dinge spielerisch zu lösen. Es dauerte eine Viertelstunde bis zur ersten Chance des Spiels. Ein sehenswerter Freistoß von Nicolas Wähling aus etwa 24 Metern landete am Querbalken. Nils Butzen schaltete am schnellsten und verwandelte den Abpraller zum 1:0 für den FCC, für den zunächst alles nach Plan zu laufen schien. Doch die Freude auf der Seite des FCC, der nach der Führung zu passiv wurde, währte nicht lang. Denn auch die Eilenburger kamen mit ihrer ersten Chance zum Torerfolg. Nach einer Hereingabe von der linken Seite war Timo Mauer am ersten Pfosten zur Stelle, der den Ball aufs Tor brachte, der dann noch unglücklich von Malik Talabidi abgefälscht wurde (20.). Doch Jena reagierte und wäre kaum drei Minuten später fast durch Kevin Lankford wieder in Führung gegangen. Doch dessen Kopfball ging knapp am Kasten der Eilenburger vorbei. Es war ein Spiel, in dem sich keines der Teams versteckte. In der 26. Spielminute wieder fast die Jenaer Führung durch Kevin Lankford, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite am zweiten Pfosten lauerte und den Ball knapp am Kasten vorbeischob. Und auch Amar Suljic prüfte FCE-Keeper Pieles. Jena war in dieser Phase die Mannschaft mit den klareren Aktionen und Abschlüssen. Doch das Tor machten eiskalte Gastgeber. Mit der im Grunde zweiten Chance der Eilenburger fiel dann auch das zweite Tor für den FCE nach einem Angriff über die rechte Seite. Die punktgenaue Hereingabe von Tino Mauer veredelte Aaron Henkel zur 2:1-Führung für die Nordsachsen (37.) - gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.