Effektives 1860 feiert ersten Regionalliga-Sieg

Gelingt den Löwen der erste Sieg? – Foto: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der TSV 1860 München war zu Gast im Allgäu und traf auf Regionalliga-Spitzenreiter FC Memmingen. Dabei gelang der Kayabunar-Elf der erste Sieg der Saison.

Während Memmingen mit breiter Brust und einem 3:1-Erfolg zuletzt in Bayreuth in die Partie geht, muss der TSV 1860 vorrangig an seiner Defensive arbeiten . In den bisherigen Saisonspielen kassierten die Sechzger zu viele Gegentore – ein Umstand, den Kayabunar in der Pressekonferenz offen ansprach.

Schwere Aufgabe für die noch sieglosen Löwen: Der TSV 1860 München reist am Freitagabend zum bislang stärksten Team der Liga: Der FC Memmingen holte aus seinen ersten drei Saisonspielen die maximale Ausbeute von neun Punkten. Für die Löwen von Trainer Alper Kayabunar ist es dagegen die Mission „erster Sieg“ – nach zwei Remis zum Auftakt warten die Löwen noch auf ihren ersten Saisonsieg in der Regionalliga.

1860 zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer: „Müssen Sicherheit in unser Spiel bekommen“

„Wir haben zu einfach Tore kassiert, da müssen wir uns verbessern. Unser Ziel ist es, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Ich hoffe, wir können es gegen Memmingen besser umsetzen“, sagte Kayabunar. Auf die zuletzt zu langsame Umschaltbewegung seiner Mannschaft angesprochen, warnte Kayabunar ausdrücklich vor der Konterstärke des Tabellenführers.

Trotz der schwierigen Ausgangslage will der 1860-Trainer den Fokus auf die eigene Stabilität legen: „Wir müssen Sicherheit in unser Spiel bekommen und Fehler vermeiden. In den letzten Wochen haben wir zwar immer weniger zugelassen, aber sicherlich zu viele Gegentore kassiert. Gegen Augsburg haben wir die Bälle zu einfach verloren.“

Trotz aller Vorsicht in der Analyse strahlte Kayabunar auch Kampfgeist und Vorfreude auf die Aufgabe beim Spitzenreiter aus: „Jeder von uns ist stolz, für diesen besonderen Klub arbeiten zu dürfen. Wir kämpfen in jedem Spiel wie die Löwen.“

Die Partie in der Memminger Arena ist mit rund 5000 Zuschauern restlos ausverkauft und wohl größtenteils in weiß-blauer Hand. Nach dem Erfolgserlebnis im Pokal (5:1 gegen Wendelstein) wollen die Löwen nun auch in der Liga die maximale Ausbeute sammeln, um nicht zu früh den Kontakt zur Spitze zu verlieren.