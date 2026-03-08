Effektiver TUS Glane gewinnt in Niedermark Gäste entscheiden chancenarme Partie mit 2:0 für sich – Gelb-Rote Karte bringt Gastgeber endgültig aus dem Trittrn von Michael Eggert · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

Fupa - Archiv-Foto- – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel: Die Spvg Niedermark wollte mit einem Heimsieg die Abstiegsplätze verlassen, während der TUS Glane seine Position im Rennen um die Aufstiegsplätze verbessern wollte. Am Ende setzten sich die Gäste verdient mit 2:0 durch und nahmen die Punkte mit nach Glane.

Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einer umkämpften, aber weitgehend chancenarmen Begegnung. Nach einer Viertelstunde nutzten die Gäste ihre erste Standardsituation zur Führung: Nach einem Eckball traf Mamadou Faye zum 1:0. Niedermark blieb in der Folge bemüht und kam kurz vor der Pause zu zwei aussichtsreichen Möglichkeiten, konnte den Ausgleich jedoch nicht erzielen. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich dem Gastgeber früh eine gute Chance, doch Ben Schulte verpasste unmittelbar nach Wiederanpfiff den möglichen Ausgleich. Anschließend kontrollierte Glane über weite Strecken das Spiel. Niedermark fehlte es im Offensivspiel an Tempo, klare Torchancen blieben daher Mangelware.

Trainer Ulf Serke - Spvg Niedermark - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Erst eine Viertelstunde vor Schluss gewann die Partie noch einmal an Intensität. Zunächst ließen die Gäste eine gute Gelegenheit ungenutzt, im direkten Gegenzug vergab Tom Teerling eine Großchance für Niedermark. Kurz darauf schwächte sich der Gastgeber selbst: Nach einer Gelb-Roten Karte musste Niedermark die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Diese Situation nutzte Glane konsequent aus. Nikolas Kull erzielte in Überzahl den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand.