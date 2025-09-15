Effektiver FC Wangen siegt beim SC Staig mit 4:1

Das Ergebnis mit 4:1 entspricht nicht ganz den Kräfteverhältnissen, aber durch die enorme Effektivität vor dem Staiger Kasten geht der Sieg für den FC Wangen in Ordnung. Der Unterschied an diesem Tage machte die Chancenauswertung und Kaltschnäuzigkeit vor den Toren. Die Staiger hatten im 1. Durchgang drei sehr gute Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen; die Gäste vom Bodensee deren zwei und daraus resultierte die 2:0-Führung der FCW. Besonders Ousman Jasseh hätte die Staiger auf die Anzeigetafel bringen müssen, als er zwei top Torchancen liegen ließ. So waren es eben die Gäste, die mit einem Doppelschlag (22./28.) zwei Stellungsfehler der Staiger sowas von eiskalt ausnutzten und in Führung gingen. Kurz nach dem Wechsel dann die große Chance der Staiger auf die Verkürzung des Ergebnisse per Elfmeter, jener allerdings vergeben wurde (47.). So sah es schon bald nach einem gebrauchten Tag für die Hille-Elf aus, da man irgendwie die Kugel nicht im Kasten unterbringen konnte. Die Gäste an sich spielten sehr diszipliniert, kompromisslos sowie sehr unaufgeregt. Wohlgemerkt, die Staiger waren absolut im Spiel und die Partie war auch interessant für die Zuschauer. Als dann in der 77. Minute wieder mal der Gast mit einem schnellen Konter vor dem Fetzer-Kasten auftauchten, war durch das 3:0 das Spiel entschieden. Zwar konnte im Gegenzug Manuel Illenberger den zweiten Foulelfmeter an diesem Tag sicher verwandeln (78.) und das war zumindest der weitaus verdiente Ehrentreffer. Kurz vor Schluss noch die endgültige Entscheidung (86.) mit dem 4:1 für die Gäste, als nach einem Eckball der Stürmer per Scherenschlag perfekt und spektakulär traf. Letztendlich ein verdienter Sieg für die Gäste aus Wangen. Sie profitierten von einer nicht optimalen Chancenauswertung von SC Staig, waren aber selbst eiskalt und daher ein klarer Sieg, der nicht ganz dem Spielverlauf in der Höhe entspricht.