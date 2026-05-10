Effektive Kasseler beenden Steinbacher Lauf RL SÜDWEST: +++ Mit 0:2 verliert der TSV Steinbach Haiger beim KSV Hessen Kassel. Es war die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis +++ von PM · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

Mit 0:2 verliert der TSV Steinbach Haiger beim KSV Hessen Kassel. Es war die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis

Steinbach beherrschte die ersten 15 Minuten und erspielte sich dabei durch Jonas Singer (9.) und Tim Kircher (11.) zwei gute Abschlüsse im Strafraum der Hausherren. Erst nach einem extrem harten Foulspiel von Yannick Stark an Jonas Singer, kam Kassel dann auch besser in die Partie. Rund eine halbe Stunde war gespielt, da zog Adrian Bravo-Sanchez zwei Ecken direkt aufs Tor. Kevin Ibrahim parierte. Lukas Rupp schoss einen Mitspieler bei einer dritten Ecke aus 16 Metern an. Die bis dato größte Gelegenheit der Löwen hatte erneut Adrian Bravo-Sanchez in der 37. Minute, doch er konnte einen Schlenzer aus 20 Metern nicht im Tor unterbringen. Auch der TSV Steinbach Haiger hatte noch eine Großchance vor der Pause. In der 42. Minute bekam Jonas Singer einen langen Ball in den Lauf. Er verlud seinen Gegenspieler, zog ab, verfehlte den rechten Winkel aber knapp. Somit ging es torlos in die Kabinen. Die zweite Halbzeit Der KSV Hessen Kassel erwischte diesmal den besseren Start, ohne dabei Torchancen zu erspielen. Erst in der 63. Minute wurde es wieder gefährlich. Ole Käuper und Eros Dacaj passten sich das Leder auf engstem Raum zu. Es folgte der Pass zu Serkan Firat, der aus elf Metern frei Schussbahn hatte, doch Jonas Weyand brachte noch die Hände an den Ball. Im Gegenzug köpfte Phinees Bonianga eine Flanke von Nael Najjer knapp links am Gehäuse vorbei. Jetzt war es wieder Steinbach, die dem ersten Torerfolg nahe kamen, doch auch Gwang-In Lee konnte den Keeper nicht überwinden (66.). Somit bedurfte es einer Standardsituation, damit der KSV Hessen in Führung ging. Adrian Bravo-Sanchez schlug eine Ecke auf den ersten Pfosten und Tobias Boche traf per Kopf zum 1:0.

Eine Viertelstunde vor Schluss bekam Adrian Bravo-Sanchez den Ball im Strafraum, schoss aber deutlich drüber. Auch Steinbach hätte im Anschluss beinahe eine Ecke zum Ausgleich genutzt, doch Tobias Boche sprang Ole Käuper bei seinem Kopfball von hinten an. Der Steinbacher konnte so nicht platziert abschließen und der Nordhesse musste verletzt ausgewechselt werden (78.). Während die Gäste nun mit einem Sturmduo Tjark Hildebrandt / Kim Bellinghausen alles auf eine Karte setzten, konterte der KSV zum 2:0 durch Cornelius Bräunling. Der eingewechselte Außenbahnspieler hatte zu viel Platz über rechts und zielte dann sehenswert in den linken Winkel (81.). Zwar gaben sich die Gäste nicht auf, doch auch bei der Großchancen von Tjark Hildebrandt in der 85. Minute war der Keeper, trotz mustergültigem Abschluss gegen seine Laufrichtung, noch mit dem Fuß am Ball. Einen besonderen Moment erlebten die 3.312 Besucher dann noch in der 89. Minute, als Kassel-Legend Frederic Brill ein letztes Mal im Auestadion eingewechselt wurde. Vor dem Spiel wurde er als einer von insgesamt sechs „Löwen“ emotional verabschiedet weshalb das Spiel deutlich verspätet begann. Die letzte Chance der Partie hatte Jan Dahlke, doch Kevin Ibrahim partierte seinen Flugkopfball aus fünf Metern. Kurze Zeit danach beendete Schiedsrichter Tobias Huthmacher die Partie.