Effektive Gäste: SV Meppen II kassiert erste Heimniederlage

Der SV Meppen hat seine erste Heimniederlage der Saison hinnehmen müssen. Gegen den defensivstarken SV Wilhelmshaven unterlagen die Emsländer in einer insgesamt chancenarmen Partie mit 0:2 (0:0).

Nach Wiederanpfiff bot sich den Gastgebern die große Möglichkeit zur Führung: Jannis Hagemann scheiterte per Kopf an der Latte. Kurz darauf wendete sich das Blatt. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Rister den fälligen Elfmeter sicher zur Gästeführung (56.).

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Während Meppen mehr Ballbesitz verzeichnete, fehlte es den Angriffen oft an Präzision oder dem letzten Pass. Wilhelmshaven setzte die ersten Nadelstiche und kam zu den besseren Möglichkeiten, ohne jedoch zwingend zu werden. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs erhöhte der SV Meppen das Tempo, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware, folgerichtig ging es torlos in die Kabine.

Mit dem Vorsprung im Rücken zog sich Wilhelmshaven geschickt zurück, lauerte auf Konter und verteidigte die Meppener Angriffe souverän. In der Schlussphase machte Erdogan nach einer Ecke mit dem 0:2 alles klar. Dem ersatzgeschwächten Meppener fehlten in den letzten Minuten sichtbar die Kräfte, um noch einmal zurückzukommen.

Ein Punkt wäre für Meppen nicht unverdient gewesen, doch letztlich entführte Wilhelmshaven dank seiner Effektivität verdient die drei Zähler von der Ems. Für die Mannschaft von Carsten Stammermann geht es nun mit dem Auswärtsspiel in Hildesheim weiter.

__________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________