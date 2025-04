Effektive Gäste: Nieder-Kainsbach mit Auswärtssieg

Ober-Sensbach . Gedrückte Stimmung herrschte am Donnerstagabend am Buckelweg bei den A-Liga-Fußballern des TSV Sensbachtal, wo sich die SG Nieder-Kainsbach mit 2:1 (2:0) durchsetzte. TSV-Spielertrainer Till Hofmann ärgerte sich über die mangelnde Chancenverwertung: „Da waren wir einfach nicht konsequent genug.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Das Spiel war von Beginn an offen geführt. Beide Teams haben sich Chancen herausgespielt“, teilte Karlheinz Neuer vom TSV mit. Die Gäste aus Nieder-Kainsbach waren in der ersten Hälfte allerdings effektiver: Schon nach zehn Minuten nutzte Patrick Haass die erste Chance zur Führung. Die Gäste hatten darüber hinaus einen Foulelfmeter, mit dem sie aber am Sensbachtaler Torhüter Colin Karmowski scheiterten. Als schon alle auf den Pausenpfiff warteten, war es Luca Nardella (45.+2), der zum 2:0 für die traf.