Effektive Eichholzer beenden Pansdorfer Serie – Hattrick von Varol

Der TSV Pansdorf hat nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Eichholzer SV unterlag die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am Sonntag mit 1:3. Matchwinner für die Gäste war Yasin Varol, der alle drei Treffer für das Team von Rene Sternberg erzielte.

Dabei zeigte Pansdorf insgesamt eine durchaus ansprechende Leistung, wurde aber in den entscheidenden Momenten gnadenlos ausgekontert. „Wir machen aus meiner Sicht ein vernünftiges Spiel“, sagte Block im Anschluss, „aber leider kann man sich in so einem Spiel keine Fehler erlauben – die werden dann eiskalt bestraft.“

Bereits kurz vor der Pause brachte Varol die Gäste in Führung (40.). Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte der Angreifer auf 0:2 (50.). Pansdorf kämpfte sich zurück und verkürzte durch Kai Hahn in der 82. Minute auf 1:2. Die Hoffnung auf eine späte Wende währte jedoch nur kurz: Varol machte vier Minuten später mit seinem dritten Tor alles klar (86.).

In der Tabelle rutscht Pansdorf mit der Niederlage auf Rang zehn ab, bleibt aber mit 13 Punkten aus elf Spielen in Schlagdistanz zu den Teams im Mittelfeld. Am kommenden Wochenende trifft der TSV auf den TuS Hartenholm – ein Duell mit richtungsweisendem Charakter gegen einen direkten Tabellennachbarn.