Effektiv zum nächsten Sieg

Die Struther begannen zunächst stark. In der 2. Minute ein gefährlicher Schuss von Sachs, den Torwart Christoph Haase um den Pfosten lenkte. In der Folge kam der FC Thüringen besser in die Partie, stand kompakt in der Abwehr und ließ dem Gastgeber keine Entfaltungsmöglichkeiten. Kurz vor der Pause hatte Weida sogar durch Diego Pohl die Chance zur Führung, aber die Eichsfelder konnten im letzten Moment auf der Linie klären. So ging es torlos in die Kabinen.

#Weida spielte erstmals in der Rückrunde auf Rasen. In der 50. Minute ein Foul an Pichinot, den Freistoß setzte Fischer knapp neben das Weidaer Tordreieck. Eine Viertelstunde vor Schluss das Tor des Tages. Nach einem Missverständnis mit Torwart Wohlfeld unterlief Christoph Göbel ein Eigentor. Weida führte und ließ, außer einem Schuss von Engelhardt über den Kasten, nicht mehr viel zu.

Fazit: Es war erneut ein Sieg der Moral und des hervorragenden Kampfgeistes. Der FC Thüringen gewann nun 5 der 6 Rückrundenspiele und liegt nur noch drei Punkte hinter Gegner Eichsfeld. Das Hinspiel hatten die Struther auf dem Roten Hügel noch klar und deutlich mit 4:1 gewonnen. Bei Weida wurden junge Spieler, wie der echte Weidaer Pascal Kache, wie Jerry Meinhardt und Dima Liubchenko voll in die Mannschaft integriert und übernehmen auch schwierige Aufgaben. Ganz zu Schweigen vom 19- jährigen Innenverteidiger Till Schöneich, der eine ganz starke Saison spielt und aus der Abwehr nicht mehr wegzudenken ist. So kann Weida optimistisch in die Zukunft blicken und liegt in der Tabelle der Rückrunde nur 1 Punkt hinter Spitzenreiter SCHOTT Jena auf Platz 3. Am Sonnabend stellt sich mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt ein weiterer Hochkaräter auf dem Roten Hügel vor.