 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Eerste Divisie: Den Haag und Cambuur steigen auf Relegation startet

Die reguläre Saison der niederländischen Keuken Kampioen Divisie (Eerste Divisie) ist seit gestern Abend Geschichte. Während an der Spitze die Sektkorken knallen, bereiten sich sechs weitere Teams sowie der Tabellensechzehnte der Eredivisie auf den ultimativen Showdown um das letzte Erstliga-Ticket vor.

von Gerd Jung · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser
RKC Waalwijk will über die Relegation zurück in die Eredivisie.
RKC Waalwijk will über die Relegation zurück in die Eredivisie. – Foto: Markus Verwimp, Meiki Graff

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Herzlichen Glückwunsch nach Den Haag und Leeuwarden! ADO Den Haag hat sich mit einer beeindruckenden Konstanz die Meisterschaft und damit die direkte Rückkehr in das niederländische Oberhaus gesichert. Begleitet werden sie vom SC Cambuur, der sich den zweiten direkten Aufstiegsplatz erkämpfte. Beide Teams verabschieden sich damit aus dem Unterhaus und planen ab sofort für die Eredivisie.

Die Relegation: Ein steiniger Weg nach oben

Für die Teams auf den Plätzen 3 bis 8 beginnt nun die „fünfte Jahreszeit“. In den Niederlanden ist der Modus der Aufstiegs-Play-offs (Nacompetitie) besonders intensiv: Die Zweitligisten müssen sich zunächst untereinander eliminieren, bevor der Sieger dieser K.o.-Runden im großen Finale auf den 16. der Eredivisie trifft.

Da Jong PSV (6. Platz) als Zweitvertretung nicht aufstiegsberechtigt ist, rückt das Teilnehmerfeld entsprechend nach.

Die Teilnehmer der Play-offs:

  • Willem II Tilburg (3. Platz) – Greift erst in Runde 2 ein

  • De Graafschap (4. Platz) – Greift erst in Runde 2 ein

  • Almere City (5. Platz)

  • RKC Waalwijk (7. Platz)

  • Roda JC Kerkrade (8. Platz)

  • FC Den Bosch (9. Platz) – Rückt für Jong PSV nach

    • Der Gegner aus der Eredivisie: Nach aktuellem Stand (31. Spieltag) muss Excelsior Rotterdam um den Klassenerhalt zittern und würde als Tabellensechzehnter erst im Finale der Relegation auf den Sieger der Eerste-Divisie-Runde treffen.

    Der Fahrplan zur Eredivisie

    Der Modus sieht vor, dass die schlechter platzierten Teams zuerst gegeneinander antreten, bevor die Schwergewichte Willem II und De Graafschap ins Geschehen eingreifen.

    1. Runde (Viertelfinale):

    • Roda JC vs. RKC Waalwijk (28. April / 1. Mai)

    • FC Den Bosch vs. Almere City (29. April / 2. Mai)

    2. Runde (Halbfinale): Hier warten die Top-Teams der Eerste Divisie. Die Sieger der ersten Runde fordern Willem II und De Graafschap heraus. Die Termine für die Hin- und Rückspiele sind für den 5./6. Mai und den 9. Mai angesetzt.

    Das Finale: Der alles entscheidende Kampf gegen den Eredivisie-Vertreter (Tabellensechzehnter) findet am 20. Mai (Hinspiel) und 23. Mai (Rückspiel) statt. Erst dann steht fest, wer den 18. und letzten Platz im niederländischen Oberhaus für die Saison 2026/27 erhält.

    Wer hat den längsten Atem? Die Fans können sich auf hochspannende Wochen freuen, in denen Traditionsteams wie Willem II oder Roda JC alles in die Waagschale werfen werden, um den Traum von der Erstklassigkeit wahr zu machen. Wir bleiben für euch am Ball!