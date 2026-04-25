Eerste Divisie: Den Haag und Cambuur steigen auf Relegation startet

RKC Waalwijk will über die Relegation zurück in die Eredivisie. – Foto: Markus Verwimp, Meiki Graff

Herzlichen Glückwunsch nach Den Haag und Leeuwarden! ADO Den Haag hat sich mit einer beeindruckenden Konstanz die Meisterschaft und damit die direkte Rückkehr in das niederländische Oberhaus gesichert. Begleitet werden sie vom SC Cambuur, der sich den zweiten direkten Aufstiegsplatz erkämpfte. Beide Teams verabschieden sich damit aus dem Unterhaus und planen ab sofort für die Eredivisie.

Da Jong PSV (6. Platz) als Zweitvertretung nicht aufstiegsberechtigt ist, rückt das Teilnehmerfeld entsprechend nach.

Für die Teams auf den Plätzen 3 bis 8 beginnt nun die „fünfte Jahreszeit“. In den Niederlanden ist der Modus der Aufstiegs-Play-offs (Nacompetitie) besonders intensiv: Die Zweitligisten müssen sich zunächst untereinander eliminieren, bevor der Sieger dieser K.o.-Runden im großen Finale auf den 16. der Eredivisie trifft.

De Graafschap (4. Platz) – Greift erst in Runde 2 ein

Almere City (5. Platz)

RKC Waalwijk (7. Platz)

Roda JC Kerkrade (8. Platz)

FC Den Bosch (9. Platz) – Rückt für Jong PSV nach

Der Gegner aus der Eredivisie: Nach aktuellem Stand (31. Spieltag) muss Excelsior Rotterdam um den Klassenerhalt zittern und würde als Tabellensechzehnter erst im Finale der Relegation auf den Sieger der Eerste-Divisie-Runde treffen.

Der Fahrplan zur Eredivisie

Der Modus sieht vor, dass die schlechter platzierten Teams zuerst gegeneinander antreten, bevor die Schwergewichte Willem II und De Graafschap ins Geschehen eingreifen.

1. Runde (Viertelfinale):

Roda JC vs. RKC Waalwijk (28. April / 1. Mai)

FC Den Bosch vs. Almere City (29. April / 2. Mai)

2. Runde (Halbfinale): Hier warten die Top-Teams der Eerste Divisie. Die Sieger der ersten Runde fordern Willem II und De Graafschap heraus. Die Termine für die Hin- und Rückspiele sind für den 5./6. Mai und den 9. Mai angesetzt.

Das Finale: Der alles entscheidende Kampf gegen den Eredivisie-Vertreter (Tabellensechzehnter) findet am 20. Mai (Hinspiel) und 23. Mai (Rückspiel) statt. Erst dann steht fest, wer den 18. und letzten Platz im niederländischen Oberhaus für die Saison 2026/27 erhält.

Wer hat den längsten Atem? Die Fans können sich auf hochspannende Wochen freuen, in denen Traditionsteams wie Willem II oder Roda JC alles in die Waagschale werfen werden, um den Traum von der Erstklassigkeit wahr zu machen. Wir bleiben für euch am Ball!