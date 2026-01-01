EEAtec-Cup: Wer macht Schlicht den Titel streitig?

Alle Jahre wieder finden in der Turnhalle am Schnellweiher in Vilseck die Hallenturniere der Juniorenteams der einheimischen JFG statt. Zum dritten Mal in Folge eröffnet der EEAtec-Cup der Herren den Turnierreigen. Am morgigen Freitagabend ab 17 Uhr treten in diesem Jahr vor allem regionale Teams an, um ihren Turniersieger zu küren. Der Lokalmatador und Titelverteidiger gilt zugleich als Turnierfavorit.
Gespielt wird wie gewohnt mit Bande und großen Toren. Die Stammvereine der JFG stellen bei diesem Turnier zwei Teams, die in den jeweiligen Gruppen die Köpfe bilden. In der Gruppe A tritt der Titelverteidiger an, der offiziell als SG DJK Seugast / FC Schlicht an den Start geht, aber hauptsächlich aus Spielern der Schlichter Bezirksliga-Mannschaft bestehen wird. Gegner in der Gruppe sind der Kreisligist SV Hubertus Köfering sowie die beiden A-Klassisten SV Illschwang und SG Edelsfeld / Großalbershof. Beide Teams werden den Klassenhöheren sicherlich alles abverlangen.
Als zweites Gastgeberteam tritt in der Gruppe B die SG Sorghof / Vilseck an. Die heimische SG bekommt es in der Gruppe B mit den beiden Kreisklassisten SV Hahnbach II und SG Traßlberg / Poppenricht zu tun. Komplettiert wird das Feld vom Schwandorfer A-Klassisten FT Eintracht Schwandorf. Die Halbfinals beginnen um 20 Uhr, das Finale ist für 21.44 Uhr angesetzt. Für die Spannung zwischendurch ist auch 2026 wieder gesorgt: Jedes zehnte Turniertor wird mit einem Fünf-Liter-Bierfass im EEAtec-Design belohnt.
Ab Samstag greifen dann die Nachwuchsteams in Vilseck nach den Pokalen. In sechs Turnieren suchen über 50 teilnehmende Mannschaften ihren jeweiligen Turniersieger. Folgende Jugendturniere stehen auf dem Plan: Am Samstag der U15-VR-Bank-Cup (C1) und der U19-LF-Graf-Cup, am Sonntag der U13-Optik-Matt-Cup (D2) und der U17-Gebr. Donhauser-Cup, am Montag der U15-VR-Bank-Cup (C2) und zum Abschluss am Dienstag der U13-Optik-Matt-Cup (D1). Der Eintritt für das Herrenturnier beträgt 3 Euro, zu den Jugendturnieren ist freier Eintritt.
