EdW: FC Neukirchen stark, Veen-Keeper und Xanten-Doppelpack dabei

Gegen die DJK Twisteden kam der Kevelaerer SV nicht über ein 1:1 hinaus, weil die Gäste durch Tom Cappel spät ausglichen. Am Sonntag könnte sich Rang zwei für den KSV daher erstmal erledigt haben.

Einen ausführlichen Bericht zum Xanten-Coup über Asterlagen lest ihr hier.

Der FC Neukirchen-Vluyn erledigte seine Hausaufgaben beim Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter souverän mit 7:0, dabei gelang Stürmer Arjeton Krasniqi ein Viererpack. Der Routinier steht jetzt bei 15 Toren und 13 Vorlagen und zählt abermals zu den besten Spielern der Liga. Vluyn bleibt auf der Zwei und damit erster Verfolger von Viktoria Goch.

Was dem VfL Repelen gelang, gelang dem VfB Uerdingen noch besser. Die Elf von Stefan G. Rex führte dank Jan-Lucca Stumm auswärts mit 1:0 (9.), doch Mehmet Ügüdür (33.) und Amar Pilavdzic (42.) korrigierten den Verlauf aus Sicht des VfL noch vor der Pause in ein 2:1. Uerdingen glaubte weiter an seine Chance und belohnte sich im zweiten Abschnitt: Erst glich Irfan Yildiz aus (65.), dann erzielte Ibrahim Bozkurt noch den Siegtreffer (87.). Der VfB hält seinen Neun-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenkeller und klettert auf Rang elf. Die weiteren Ergebnisse

Kevelaerer SV – DJK Twisteden 1:1

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Colin Linßen (76. Phil Willems), Marvin Schulz, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Ben Janßen - Trainer: Patrick Znak

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Malte Iland (83. Henri Hirschmann), Alexander Rasch (73. Nico Lenz), Chris Kleuskens, Lars Douteil (85. Jos Czeranka), Jordi Leck (57. Matthis Baumann), Tom Cappel, Nikolas Dennesen (68. Steffen Douteil), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis

Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Nicolas Dittrich (66.), 1:1 Tom Cappel (88.)



SV Hönnepel-Niedermörmter – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:7

SV Hönnepel-Niedermörmter: Joshua Exslager, Lucien Fabrice Boyata (65. Phil de Bakker), Abdullah Seyrek, Ian van Bebber (80. Christof Winter), Jeffrey Kiburo Saccoh, Ricardo Ribeiro (65. Jan Carlos Ruiz Quiterio), Justin van de Sandt, Zeon Kern, Erion Bilali, Lennard Haps (75. Aly Oumar Cherif), Prince Monzer (45. White Chuku Anyahiechi) - Trainer: Nikolay Glouhtchev

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Franck Sylla, Astrit Krasniqi, Yassin Ait Dada (58. Khalil Al-Bazal), Petros Siainis, Konstantinos Siainis, Alend Said-Ali, Tom Straub, Yassine Riad (83. Ajdin Mehinovic), Adis Dedic, Arjeton Krasniqi - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Arjeton Krasniqi (15.), 0:2 Arjeton Krasniqi (24.), 0:3 Alend Said-Ali (34.), 0:4 Tom Straub (45.), 0:5 Arjeton Krasniqi (45.), 0:6 Arjeton Krasniqi (54.), 0:7 Adis Dedic (68.)



VfL Repelen – VfB Uerdingen 2:3

VfL Repelen: Robin Meischner, Linus Neukirchen (66. Selim Karka), Idris Rahimi, Akram Haddouchi, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür, Murat Kara (55. Yusuf Kuci), Tobias Tatzel, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno (76. Yubery Santo Stielke) - Trainer: Kevin Schäfer

VfB Uerdingen: Finn Thorben Pötters, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Lukas Steuten, Aboubacar Bountou Bangoura, Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz, Jan-Lucca Stumm (79. Lars Lindmüller), Elias Belaarbi (47. Mohamed Magassouba), Denis Shabani (81. Ibrahim Bozkurt) - Trainer: Stefan G. Rex - Trainer: Lars Lindmüller

Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Jan-Lucca Stumm (9.), 1:1 Mehmet Ügüdür (33.), 2:1 Amar Pilavdzic (42.), 2:2 Irfan Yildiz (65.), 2:3 Ibrahim Bozkurt (87.)

Rot: Finn Thorben Pötters (89./VfB Uerdingen/Handspiel )



Sportfreunde Broekhuysen – Alemannia Pfalzdorf 2:0

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Jan Teegelbeckers (75. Jiro Jude Maximilian Großhans), Norman Kienapfel (63. Nils Hannaleck), Luca Schmermas, Nils Lachmann, Yannis Weyers, Stan Hesen (75. Nick Maurice Ernst), Hendrik Hünnekens (86. Joshua Frenzen), Sven van Bühren, Maurice Horster (86. Lars Peters) - Trainer: Sebastian Clarke

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, Benjamin Strodt, Cem Artas, Tom-Luca Janßen, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus (80. Christian Urbanek), Andre Laarmanns, Danijel Lorenz (46. Christian Emmers), Martin Koenen (46. David Rudolf Rothemel), Jamie Caspers (69. Luca Rene Stratemann) - Trainer: Thomas Erkens

Schiedsrichter: Jaroslaw Sobisz (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Yannis Weyers (36.), 2:0 Maurice Horster (67.)



Viktoria Goch – Borussia Veen 1:0

Viktoria Goch: Benedikt Schmitz, Lukas Ernesti, Niklas Zaß (90. Nils Rix), Marvin Hitzek, Jonathan Brilski, Ahmed Miri (76. Ben Pauls), Michel Wesendonk (90. Maximilian Fuchs), Luca Plum, Giuseppe Mirason Geukes (60. Marius Alt), Levon Kürkciyan (79. Falko Kersten), Luca Palla - Trainer: Florian Voss - Trainer: Daniel Beine

Borussia Veen: Jan Kallen, Jakob Münzner, Ken Klemmer (76. Simon Staymann), Martin Willemsen (60. Linus van Treek), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Marc Balonier, Timo Evertz (79. Noah Hahnke) - Trainer: Thomas Haal

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Giuseppe Mirason Geukes (57.)



TuS Xanten – TuS Asterlagen 4:2

TuS Xanten: Michael Jansen, Philipp van Huet, Jonas Vengels, Marvin Braun, Norwin Meyer, Lars Neinhuis, Jesse Sticklat, Gerrit Jenowsky (79. Christopher Kimbakidila), David Epp, Luca Franz Joachim Binias, Wito Donat Wojciechowski - Trainer: Marcel Zalewski

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Julian Grevelhörster (73. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Nico Klotz, Raffael Schütz, Burak Akarca, Yunus Emre Kocaoglu, Ibrahim Üzüm, Andre Meier, Ferdi Acar, Metin Özmen (56. Chukuw Ifeanyi), Diar Mustafa - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 David Epp (27.), 2:0 David Epp (56.), 2:1 Ferdi Acar (58.), 2:2 Ferdi Acar (67.), 3:2 Christopher Kimbakidila (83.), 4:2 Christopher Kimbakidila (88.)

Rot: Jesse Sticklat (62./TuS Xanten/)

Gelb-Rot: Christopher Kimbakidila (89./TuS Xanten/Trikot ausgezogen )



TSV Krefeld-Bockum – SV Rindern 1:1

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Wale Afees Arogundade, Milos Jesic, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid, Till Kersten, Amadou Bassirou Fofana Ba, Hendrik Holtz - Trainer: Tino Reucher

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow, Martin Capel (67. Marius Krausel), Leon Müller, Lennart Plum, Nicola Mölders, Christian Ploenes, Maximilian Janssen (23. Piet Kramer), Lukas Müller (68. Mika Winkler) - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Milos Jesic (31.), 1:1 Mika Winkler (83.)



SGE Bedburg-Hau – TSV Wachtendonk-Wankum 3:1

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Malte Baumeister, Leon Claaßen (85. Theo Gerard), Tom Versteegen (58. Timon Janssen), Henrik Schümmer, Tim Helmus (18. Lennis Bonnet), Louis Hoenselaar, Len Deckers, Nicolas Rode, Jacob Falkhofen (79. Fabian Berntsen), Julian Diedenhofen (71. Kosovar Demiri) (79. Kosovar Demiri) - Trainer: Bernard Alijaj

TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Sören Höffler, Nick Armbrüster, Leonard Meyendriesch, Fynn Woschek (83. Felix Luhr), Carlos Hurtado Martinez (83. Niklas Hoffmann), Fynn Rathmakers (64. Nico Büchele), Patrick Baumgart, Fritz Juffernbruch, Nico Schottes, Maximilian Wisniewski (64. Luis Rundholz) - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Henrik Schümmer (30.), 2:0 Jacob Falkhofen (37.), 3:0 Lennis Bonnet (90.), 3:1 Felix Luhr (90.+4)

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

Sa., 22.03.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - SGE Bedburg-Hau

So., 23.03.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Viktoria Goch

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Kevelaerer SV

So., 23.03.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 23.03.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Hönnepel-Niedermörmter



25. Spieltag

Fr., 28.03.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VfL Tönisberg

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfL Repelen - DJK Twisteden

So., 30.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 30.03.25 15:00 Uhr Borussia Veen - VfB Uerdingen

So., 30.03.25 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Krefeld-Bockum

So., 30.03.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern

So., 30.03.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Wachtendonk-Wankum