 2026-08-25T09:27:31.124Z

Elf der Woche

EdW: erste Auswahlen der Saison in der 1. und 2.Division!

Wer hat es in die Elf der Woche geschafft?

von Paul Krier · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser
Gleich zwei Spieler aus Weiler haben es in die "EdW" des 2.Bezirks der 1.Division geschafft
Gleich zwei Spieler aus Weiler haben es in die "EdW" des 2.Bezirks der 1.Division geschafft – Foto: GUY NENNIG

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Wie kommt die Elf der Woche zustande?

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