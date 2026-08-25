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Elf der Woche
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EdW: erste Auswahlen der Saison in der 1. und 2.Division!
Wer hat es in die Elf der Woche geschafft?
von Paul Krier · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser
Gleich zwei Spieler aus Weiler haben es in die "EdW" des 2.Bezirks der 1.Division geschafft – Foto: GUY NENNIG