Eduard Spissak verstärkt Trainerteam von Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Germania Bleckenstedt hat mit Eduard Spissak einen neuen Trainer für das bestehende Team vorgestellt. Der Verein bezeichnet den B-Lizenz-Inhaber als „absoluten Fußballfachmann“, der ab sofort auch aktiv ins Mannschaftstraining einsteigen wird.

Spissak begann seine Trainerlaufbahn bereits im Alter von 18 Jahren bei der JSG Broistedt. Anschließend sammelte er Erfahrungen bei der U19 des SV Fortuna Lebenstedt sowie später im Herrenbereich. Weitere Stationen folgten beim SV Fortuna Lebenstedt und beim MTV Lichtenberg. Zudem arbeitete er als Co-Trainer und Videoanalyst beim FSV Schöningen und sammelte internationale Erfahrungen beim schwedischen Klub Skellefteå FF in der 2. Division. Zuletzt war Spissak beim SC Gitter tätig.

Der Verein hebt hervor, dass man mit Spissak „enorme Erfahrung, Fachkompetenz und Leidenschaft für die Entwicklung von Spielern und Mannschaften“ gewinne. Zudem kennen sich Eduard Spissak und Germania-Trainer Gökhan Arikoglu bereits seit vielen Jahren.