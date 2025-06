Edmond „Edi“ Kadrijaj weiterhin im Kray Trikot

Der FC Kray freut sich über die nächste wichtige Personalie: Offensivspieler Edmond Kadrijaj hat beim FCK verlängert und bleibt auch in der kommenden Saison Teil unseres Landesliga-Teams. Der 20-Jährige ist im Verein tief verwurzelt – bereits ab der U12 schnürte er erstmals die Schuhe für den FCK. Nach einem zweijährigen Ausflug in der B-Jugend von Rot-Weiss Essen, kehrte er zur U19 zurück und schaffte anschließend den Sprung in unseren Seniorenbereich.