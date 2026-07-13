Edmond 'Edi' Kadrijaj bleibt dem FC Kray treu

Edmond Kadrijaj spielt weiter für den FC Kray. – Foto: FC Kray

Der FC Kray kann auch in der kommenden Saison auf Edmond Kadrijaj zählen. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.

Fast 100 Landesligaspiele mit 21 Jahren

Obwohl 'Edi' erst 21 Jahre alt ist, steht er bereits kurz vor seinem 100. Landesligaspiel für den FC Kray. Mit einer Körpergröße von knapp 1,80 Metern überzeugt er im zentralen Mittelfeld durch Einsatzbereitschaft und Verantwortung auf dem Platz. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Edmond in der Jugendabteilung des FC Kray und im NLZ von Rot-Weiss Essen. Heute gehört er trotz seines jungen Alters zu den festen Stützen der Mannschaft.

Die sportliche Leitung freut sich über die Zusage: "Edi ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung übernimmt und auf dem Platz vorangeht. Er lebt unsere Werte und kennt den Verein in- und auswendig. Er hat sicherlich noch einige Punkte an denen er arbeiten muss, aber dass er seinen Weg weiterhin beim FC Kray geht, freut uns sehr und gibt unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität."