Edmond Berisha wechselt von Fallersleben zu Kästorf/Warmenau

– Foto: Thies Meyer

Der VfB Fallersleben muss zum Saisonende den Abgang von Edmond Berisha verkraften. Der Mittelfeldspieler wechselt „aus beruflichen und familiären Gründen“ zum SSV Kästorf/Warmenau.

Berisha kam in der laufenden Landesligasaison bislang auf 17 Einsätze für den VfB und stand dabei sechs Mal von Beginn an auf dem Feld. Der Verein hob insbesondere seine „sehr feine Technik“, sein „starkes Passspiel“ sowie seine „gute Übersicht“ hervor.

Mit dem Wechsel endet seine Zeit beim VfB Fallersleben nach nur einer Saison. Berisha kam vom SV Lengede. Zuvor war er noch für Vorsfelde II und Reislingen unterwegs. Bei seinem neuen Verein wird er dann wieder in der Bezirksliga auflaufen, nachdem Kästorf/Warmenau die Meisterschaft in der Kreisliga feiern konnte.