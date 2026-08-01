Edis Sinanovic und die doppelte Rückkehr zur TuS Marienborn

Mainz. Es gab viele Wechsel im regionalen Amateurfußball in dieser Sommerpause. Aber zugleich von zwei Teams angeworben zu werden, gelingt den wenigsten. Wobei es die erste und die zweite Mannschaft der TuS Marienborn ist, wo man sich auf die Rückkehr von Edis Sinanovic freut.
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Los ging alles im Plausch mit Antonio Serratore, Mittelfeldregisseur der Verbandsliga-Elf. Bald schon folgte das Gespräch mit Philip Spieckermann, der gerade dabei war, die vielen abgewanderten Landesliga-Aufsteiger zu ersetzen und, vom Co- zum Cheftrainer befördert, seinen Staff zu formieren. Co-Trainer, neben Mike Wagner: Edis Sinanovic.
„Ich interessiere mich sehr für den Trainerjob“, erzählt der mit viel Ober- und auch Regionalligaerfahrung ausgestattete Offensivkünstler. „Und ich dachte mir, bei Marienborn wäre es perfekt, einzusteigen, den jüngeren eine Stütze zu sein und selbst die Erfahrung zu machen, ob es überhaupt passt.“ Die Gespräche mit Spieckermann verliefen verheißungsvoll, und so war dieser Entschluss gefasst.
Parallel tauschte sich Sinanovic aber auch mit Timm Belz, dem neuen Trainer der ersten Mannschaft, aus. Zwar hat der 30-Jährige nach seinem zweiten Kreuzbandriss, bei dem auch ein Teil des Meniskus entfernt wurde, nach 90 Minuten Fußball oft ein dickes Knie und muss sich eingestehen, dass es zur alten Top-Form wohl nicht mehr reichen wird. „Eigentlich wäre es vernünftig, aufzuhören, aber die Liebe zum Spiel ist zu groß“, erzählt der junge Familienvater.
Und irgendwie war Sinanovic auch noch nicht fertig bei der TuS. Nach besagtem Kreuzbandriss kam er 2024 vom TSV Schott, war schnell Leistungsträger, wirkte, je länger die Saison lief, aber immer unzufriedener. Nach der Vizemeisterschaft 2023 und allem, was man von Ex-Trainer Ali Cakici und seiner Spielidee wusste, hatte sich Sinanovic auf offensivfreudigen Fußball und den Blick nach oben gefreut. Stattdessen wurde es sportlich mühselig.
Da klopfte Eintracht Bad Kreuznach an, und Sinanovic wechselte – um sich, nachdem Trainer Thorsten Effgen geschasst worden war, für eine neuerliche Neuorientierung im doppelten Sinne zu entscheiden. Der Plan: „Ich möchte sehr gern noch Verbandsliga spielen und denke, mein Körper gibt es her. Und ich kann in der zweiten Mannschaft helfen – Hauptsache, ich stehe auf dem Platz.“ Als Belz jüngst in Pfeddersheim (4:0) etwas anderes ausprobieren wollte, lief Sinanovic halt gegen Klein-Winternheim (2:3) für die 1b auf.
Belz und Spieckermann schwärmen vom kollegialen Miteinander zwischen erster und zweiter Mannschaft. Das braucht es auch, beide Kader sind nicht übertrieben breit besetzt. Daher wird im stetigen Austausch personell gepuzzelt. Sinanovic ist in beiden Welten zu Hause, trainiert „oben“ voll mit und coacht die übrige Zeit bei der zeitversetzt aktiven Zweiten. Zuhause, Job und TuS befinden sich in einem Zehn-Minuten-Radius, die Schwiegereltern wohnen am Vereinsgelände. Es passt alles.
Um den Aufstieg wird es indes auch diesmal nicht gehen. In der Verbandsliga wünschen sich die Marienborner eine sorgenfreie Saison. Und bei der Landesliga-Premiere schürt die auf maximal ein Team geschrumpfte Abstiegszone Underdog-Hoffnungen. „Wir wollen Spaß haben, es offensiv angehen“, kündigt der Co-Trainer an. Womöglich kann der Neffe des in der Region bekannten Trainers Jasmin Sinanovic ja den doppelten Ligaverbleib feiern.