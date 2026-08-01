Edis Sinanovic und die doppelte Rückkehr zur TuS Marienborn

„Ich interessiere mich sehr für den Trainerjob“, erzählt der mit viel Ober- und auch Regionalligaerfahrung ausgestattete Offensivkünstler. „Und ich dachte mir, bei Marienborn wäre es perfekt, einzusteigen, den jüngeren eine Stütze zu sein und selbst die Erfahrung zu machen, ob es überhaupt passt.“ Die Gespräche mit Spieckermann verliefen verheißungsvoll, und so war dieser Entschluss gefasst.

Sinanovic: „Die Liebe zum Spiel ist zu groß, um aufzuhören“

Parallel tauschte sich Sinanovic aber auch mit Timm Belz, dem neuen Trainer der ersten Mannschaft, aus. Zwar hat der 30-Jährige nach seinem zweiten Kreuzbandriss, bei dem auch ein Teil des Meniskus entfernt wurde, nach 90 Minuten Fußball oft ein dickes Knie und muss sich eingestehen, dass es zur alten Top-Form wohl nicht mehr reichen wird. „Eigentlich wäre es vernünftig, aufzuhören, aber die Liebe zum Spiel ist zu groß“, erzählt der junge Familienvater.

Und irgendwie war Sinanovic auch noch nicht fertig bei der TuS. Nach besagtem Kreuzbandriss kam er 2024 vom TSV Schott, war schnell Leistungsträger, wirkte, je länger die Saison lief, aber immer unzufriedener. Nach der Vizemeisterschaft 2023 und allem, was man von Ex-Trainer Ali Cakici und seiner Spielidee wusste, hatte sich Sinanovic auf offensivfreudigen Fußball und den Blick nach oben gefreut. Stattdessen wurde es sportlich mühselig. Morgen, 15:00 Uhr VfR Grünstadt Grünstadt TuS Marienborn Marienborn 15:00 PUSH