Edermünde will nachlegen – gelingt Mengsberg der Befreiungsschlag?

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 23. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hält einige spannende Duelle bereit. Spitzenreiter 1. FC Schwalmstadt empfängt SG Schauenburg, TSV Korbach reist zum Melsunger FV und SC Edermünde muss beim FC Homberg ran. Auch im unteren Tabellendrittel stehen Partien an, in denen es um wichtige Punkte geht.

Fängt sich Altenlotheim wieder?

Der TSV Altenlotheim steht mit 35 Punkten zwar noch in der oberen Tabellenhälfte, hat zuletzt aber zwei empfindliche Rückschläge kassiert: erst das 0:3 gegen Homberg, dann das 1:5 in Neukirchen. Brunslar/Wolfershausen reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt erst das 3:3 in Melsungen und dann das 3:1 gegen Homberg gelang. Für Altenlotheim ist es also ein Spiel, in dem die Mannschaft von Robin Wissemann dringend wieder Stabilität finden muss; Brunslar kann sich mit einem Auswärtssieg weiter von der Gefahrenzone entfernen.

Pflichtaufgabe mit Vorsicht Morgen, 16:30 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen SG Neukirchen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz FV FeLoNi 16:30 PUSH Die SG Neukirchen/Röllshausen hat sich mit dem klaren Sieg gegen Altenlotheim wieder in Position gebracht und kann mit einem weiteren Dreier den Druck auf die Teams vor ihr hochhalten. Auf dem Papier ist die Aufgabe gegen FeLoNi klar verteilt: Die Gäste stehen mit 15 Punkten auf Rang 15, haben zuletzt aber mit dem 4:1 in Altenlotheim gezeigt, dass sie unangenehm werden können. Für Neukirchen ist es trotzdem genau die Kategorie Spiel, in der im Rennen um die Spitzengruppe wenig Spielraum für einen Ausrutscher bleibt.

Duell unter Druck

Morgen, 17:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 17:00 PUSH

Der TSV Mengsberg holte zuletzt beim 3:3 in Schauenburg nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt und steht nun bei 22 Zählern. TuSpo Mengeringhausen blieb trotz des späten 3:3 gegen Schauenburg und des 1:1 gegen Schrecksbach Letzter, hat aber in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass die Mannschaft kämpferisch intakt ist. Für Mengsberg ist das eine Chance, Abstand nach unten zu schaffen; für den TuSpo eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten, das Tabellenbild noch einmal zu beeinflussen. Klassisches Mittelfeldspiel?

Wolfhagen II und der SSV Sand bewegen sich in einer Tabellenzone, in der ein Sieg sofort neue Perspektiven eröffnet. Die Wölfe stehen bei 31 Punkten, Sand bei 35. Der SSV musste sich zuletzt dem Spitzenreiter Schwalmstadt 1:2 geschlagen geben, hielt dabei aber lange gut mit; Wolfhagen kommt dagegen mit dem Gepäck aus zwei klaren Niederlagen gegen Edermünde (1:5) und Korbach (2:6) in die Partie. Für die Gastgeber geht es also auch um Wiedergutmachung, Sand will den Anschluss an die Top fünf nicht verlieren. Gudensberg klar in der Pflicht So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach FSG Gudensberg Gudensberg 15:00 live PUSH Die FSG Gudensberg hat mit 46 Punkten weiter den zweiten Platz in der Hand und darf sich beim VfB Schrecksbach kaum einen Ausrutscher leisten. Schrecksbach steckt mit 18 Punkten weiter tief unten fest und holte zuletzt nur ein 1:1 in Mengeringhausen. Gudensberg gewann zwar zuletzt 4:2 in Felsberg, brauchte dafür aber nach Rückstand eine Reaktion. Gerade solche Auswärtsspiele bei Kellerteams sind für Verfolger oft heikler, als es die Tabelle vermuten lässt.

Korbach will dranbleiben

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV TSV Korbach TSV Korbach 15:00 live PUSH

Der Melsunger FV ist nach dem 0:2 in Edermünde auf 30 Punkte zurückgefallen und bekommt nun mit Korbach einen Gegner, der offensiv zuletzt wieder sehr viel Wucht entwickelt hat. Nach dem 1:4 in Schwalmstadt folgte beim TSV ein deutliches 6:2 gegen Wolfhagen II. Korbach steht damit bei 42 Punkten und bleibt mitten im Rennen um die ersten Plätze hinter Schwalmstadt. Melsungen braucht dagegen einen guten Tag, um nicht noch stärker ins breite Mittelfeld gedrückt zu werden. Unlösbare Aufgabe?

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr FC Homberg FC Homberg SC Edermünde SC Edermünde 15:15 PUSH

Der FC Homberg empfängt mit SC Edermünde eines der formstärksten Teams der Liga. Die Gäste sind nach dem 6:3 in Sand und dem 2:0 gegen Melsungen auf 44 Punkte geklettert und haben sich auf Rang drei vorgeschoben. Homberg blieb zuletzt beim 1:3 in Brunslar/Wolfershausen erneut ohne Ertrag und steht bei 18 Punkten. Alles spricht für Edermünde, aber genau aus dieser Rollenverteilung speisen sich im Saisonendspurt oft die gefährlichsten Spiele für Favoriten. Nächster Dreier in Sicht